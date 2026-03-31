شنیده شدن صدای دو انفجار پیاپی در شهر کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر روز سهشنبه در پی حمله آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی، صدای دو انفجار پیاپی در شهر کرمانشاه شنیده شد.
بر اساس گزارشهای اولیه، این انفجارها پیش سر هم رخ داده و صدای آن در برخی مناطق شهر شنیده شده است.
پس از وقوع این انفجارها، وضعیت در مناطق اطراف توسط دستگاههای مسئول مورد بررسی قرار گرفت و نیروهای امدادی و خدماتی در حالت آمادهباش قرار گرفتند.
گزارشها حاکی است بررسیهای لازم درباره محل دقیق وقوع انفجارها و میزان خسارات احتمالی در حال انجام است.
اطلاعات تکمیلی درباره جزئیات این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.
