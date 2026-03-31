۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

شنیده شدن صدای دو انفجار پیاپی در شهر کرمانشاه

کرمانشاه - ظهر سه‌شنبه و در پی حمله آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی، صدای دو انفجار پیاپی در شهر کرمانشاه شنیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر روز سه‌شنبه در پی حمله آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی، صدای دو انفجار پیاپی در شهر کرمانشاه شنیده شد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این انفجارها پیش سر هم رخ داده و صدای آن در برخی مناطق شهر شنیده شده است.

پس از وقوع این انفجارها، وضعیت در مناطق اطراف توسط دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار گرفت و نیروهای امدادی و خدماتی در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

گزارش‌ها حاکی است بررسی‌های لازم درباره محل دقیق وقوع انفجارها و میزان خسارات احتمالی در حال انجام است.

اطلاعات تکمیلی درباره جزئیات این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6788085

