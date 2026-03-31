  1. استانها
  2. اصفهان
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

توضیحات معاون امنیتی استانداری اصفهان درباره انفجارهای بامدادی

اصفهان -معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان جزئیات انفجارهای بامداد امروز را تشریح کرد و گفت: این انفجارها ناشی از هدف قرار گرفتن یک منطقه نظامی در اطراف شهر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی، بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران درباره صداهای انفجار که بامداد امروز در نقاطی از اصفهان شنیده شد، اظهار کرد: منشأ این صداها حمله به یک منطقه نظامی در حاشیه شهر بوده است.

وی با بیان اینکه در این محل، مهمات از رده خارج نگهداری می‌شد، افزود: همین موضوع سبب ایجاد صدای شدید در زمان وقوع انفجارها شده است.

صالحی گفت: در پی این حادثه، یکی از شهروندان جان خود را از دست داده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان همچنین با اشاره به تحولات اخیر، تأکید کرد: مهاجمان در روزهای گذشته متحمل خسارات قابل توجهی شده‌اند و تلاش می‌کنند با ایجاد ناامنی در ساعات شب، دستاوردسازی کنند.

وی از شهروندان خواست در زمان حملات و دقایق پس از آن از نزدیک شدن به محل‌های انفجار خودداری کنند تا با خطر ترکش‌ها و پیامدهای احتمالی مواجه نشوند.

کد مطلب 6788180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها