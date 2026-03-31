توضیحات معاون امنیتی استانداری اصفهان درباره انفجارهای بامدادی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی، بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران درباره صداهای انفجار که بامداد امروز در نقاطی از اصفهان شنیده شد، اظهار کرد: منشأ این صداها حمله به یک منطقه نظامی در حاشیه شهر بوده است.

وی با بیان اینکه در این محل، مهمات از رده خارج نگهداری می‌شد، افزود: همین موضوع سبب ایجاد صدای شدید در زمان وقوع انفجارها شده است.

صالحی گفت: در پی این حادثه، یکی از شهروندان جان خود را از دست داده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان همچنین با اشاره به تحولات اخیر، تأکید کرد: مهاجمان در روزهای گذشته متحمل خسارات قابل توجهی شده‌اند و تلاش می‌کنند با ایجاد ناامنی در ساعات شب، دستاوردسازی کنند.

وی از شهروندان خواست در زمان حملات و دقایق پس از آن از نزدیک شدن به محل‌های انفجار خودداری کنند تا با خطر ترکش‌ها و پیامدهای احتمالی مواجه نشوند.