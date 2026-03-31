به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعهنویی در حاشیه حضور جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در اردوی تیم ملی فوتبال ایران، اظهار داشت: به رئیس فیفا و همراهانش خوشآمد میگویم. این فرصت را داشتم چندین بار در اجلاسها در خدمت دوستان باشم. صحبتهای اینفانتینو را گوش کرده و نکاتی را از او یاد گرفتم. در اجلاس قطر که پس از جام جهانی ۲۰۲۲ برگزار شد، بیشتر درباره انسانیت صحبت کرد تا مسائل فنی. از این بابت از او تشکر میکنم.
وی افزود: الان به عنوان یک فرد نه در جایگاه سرمربی تیم ملی صحبت میکنم. این حرفها را پپ گواردیولا هم زیاد زده است. آقای رئیس ما یک وظیفه انسانی در قبال جهان و منطقه داریم. ما در بدترین شرایط تاریخ فوتبال، سریعترین صعود را داشتیم و در چندین بازی خود، میزبانی را نداشتیم. این موضوع را میدانید اما الان بحث انسانیت و مردم ایران است.
سرمربی تیم ملی در ادامه صحبتهایش خطاب به اینفانتینو تاکید کرد: اعتقاد دارم جنگ چیز خوبی نیست. هزینه جنگ را مردم میدهند نه سیاستمداران و دولتها. هزینه جنگ فعلی را هم مردم ایران میدهند. اماکن تاریخی، اماکن ورزشی و مدارس ما را میزنند. باید به شما بگویم به عنوان فردی که نگاه انسانی دارید، این مسائل باید لحاظ شود. در غیر این صورت چنین مسئولیتهایی میآید و میرود.
قلعهنویی تصریح کرد: نگاه انسانی میماند. قبل از شما خیلیها رئیس فیفا بودهاند و یک روز هم شما پس از خدماتتان به فوتبال از این جایگاه میروید اما آنچه برای انسانها میماند، پیامی است که به دنیا میدهند و این نگاه انسانی است. اصلا به دولتها کاری ندارم زیرا آدم سیاسی نیستم اما کشور و مردم ما مظلوم واقع شده و شهید میشوند. این خوب نیست. فوتبال جای لذت بردن و پیامهای انسانی است. اتفاقی که اکنون در مملکت ما افتاده ظالمانه است.
وی خاطرنشان کرد: کشور و مملکت ما در بدترین شرایط و در زمانی که در ایران عید نوروز است و باید به خاطر این عید جشن میگرفتیم، در حال عزاداری هستیم. زدن مدارس کار خوبی نیست اما بارها اتفاق افتاده است.
سرمربی تیم ملی اضافه کرد: بار دیگر از حضور شما در اردوی ما تشکر کرده و فقط میخواستم پیام انسانیت را به دنیا داشته باشید. بار دیگر تاکید میکنم مردم و کشور ما مظلوم واقع شده و مورد تجاوز قرار گرفتهاند. دعا میکنیم در دنیا جنگ، اعدام و درگیری نباشد تا ملتها بتوانند در صلح و آرامش از فوتبال لذت ببرند.
