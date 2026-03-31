پیام تسلیت استاندار سابق بوشهر در پی شهادت دریابان تنگسیری

به گزاری خبرگزاری مهر، ابوطالب شفقت معاون سابق وزیر کشور و استاندار سابق بوشهر با صدور پیامی شهادت سردار دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده دلیر نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک و تسلیت گفت.

متن این پیام تسلیت به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ولاتَحسبَنَّ الّذینَ قُتِلوا فی سبیلِ‌اللهِ اَمواتاً بَل اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون

با شهادت دریابان تنگسیری؛ شهادت سلحشور دیگری از منطقه تنگستان، مجدداً خاطره شهید رئیسعلی دلواری در مبارزه با انگلیس و شهید نادر مهدوی که معروف به کابوس آمریکایی‌ها در خلیج فارس بود، در اذهان غیورمردان استان بوشهر و مردم قهرمان جنوب ایران؛ ساحل‌نشینان خلیج فارس؛ رزمندگان اسلام؛ نیروهای مسلح و ملت قهرمان ایران زنده شد.

با خون هریک از این شهدا گام بلندی در خروج بیگانگان از خلیج فارس عزیز برداشته شد. با شهادت رئیسعلی دلواری؛ دلاور تنگستانی؛ انگلیسی‌ها از بوشهر بیرون رانده شدند و با شهادت شهید مهدوی، نزدیک شدن به سواحل خلیج فارس از دوران دفاع مقدس همیشه برای آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها یک کابوس بود.

نمونه آن، چند سال گذشته، با اسیر شدن سربازان انگلیسی توسط یاران شهید تنگسیری در منطقه خلیج فارس؛ این بیچاره‌ها شلوار خود را خیس کردند و امروز با شهادت سلحشور دیگری از تبار تنگستانی‌های دلیر؛ فرمانده مقتدر؛ برای همیشه دشمنان اسلام از منطقه خلیج فارس دور شده و با فرمان این فرمانده قهرمان تنگه هرمز؛ دروازه ورودی خلیج فارس برای عبور، آن هم فقط با قصد تجارت و بازرگانی، باید از سربازان تربیت‌شده این شهید عزیز و سرافراز، ضمن بازرسی، اجازه ورود بگیرند.

بطوریکه رهبری عزیز حفظه الله تعالی فرمودند:

شهادت آن فرزند دلیر تنگستان، سرباز ایران و پاسدار اسلام در حماسه‌ جنگ تحمیلی سوم، برای مردم دلاورخیز بوشهر، جوانان منطقه‌ جنوب، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و ملت ایران که همواره حافظ استقلال و مرزهای آبی ایران خصوصاً خلیج فارس می‌باشند، سند افتخاری عظیم محسوب می‌شود تا مسیر اقتدار و مقاومت دریایی ایران را قوی‌تر و مستحکم‌تر از گذشته طی نمایند، ان‌شاءالله

سرباز ولایت؛ ابوطالب شفقت