۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷

تشییع پیکر شهید «مرتضی بهرامی» در خرم‌آباد

خرم‌آباد- پیکر شهید والامقام «مرتضی بهرامی» در گلزار شهدای خرم‌آباد تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر شهید «مرتضی بهرامی» امروز سه شنبه ۱۱ فروردین ماه با حضور پرشور مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان استانی در گلزار شهدای خرم‌آباد برگزار شد.

این شهید والامقام در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در جریان جنگ تحمیلی رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود و پیکر مطهر وی با حضور گسترده مردم مؤمن و انقلابی تشییع شد.

در این مراسم، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان خرم‌آباد به همراه جمعی از مسئولان، خانواده‌های شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

مردم حاضر در مراسم با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» ضمن اعلام انزجار از جنایات دشمن صهیونی آمریکایی، بر ایستادگی در برابر دشمنان و حمایت از نیروهای مسلح تأکید کردند.

در پایان این مراسم، پیکر شهید «مرتضی بهرامی» در گلزار شهدای خرم‌آباد به خاک سپرده شد.

