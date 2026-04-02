تشییع شهید میعاد محمدی در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع و خاکسپاری پیکر شهید مهندس میعاد محمدی، از شهدای حمله اخیر، بعد از ظهر پنجشنبه با حضور گسترده مردم مؤمن و قدرشناس کرمانشاه برگزار خواهد شد. این مراسم از ساعت ۱۴ در گلزار شهدای شهر آغاز میشود و جمعی از خانوادههای شهدا، ایثارگران، مسئولان و اقشار مختلف مردم در آن حضور خواهند داشت.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این آیین با برنامههایی همچون قرائت قرآن، مداحی و ادای احترام به مقام شهدا همراه خواهد بود و پس از آن پیکر این شهید در قطعه شهدای گلزار کرمانشاه به خاک سپرده میشود.
شهید میعاد محمدی از نیروهای متخصص حوزه مهندسی بود که در حمله اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و پیکر وی برای خاکسپاری آماده شده است.
مردم کرمانشاه در این مراسم با حضور گسترده خود، یاد و خاطره این شهید را گرامی داشته و بار دیگر بر پاسداشت راه و آرمانهای شهدا تأکید خواهند کرد.
