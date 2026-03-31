تاکید سفیر ایران بر اهمیت حیاتی مرز مشترک با ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل شیرغلامی سفیر ایران در ارمنستان در گفت‌وگو با خبرگزاری «آرمن‌پرس» مرز ۲ کشور را «مرز صلح» توصیف کرد.

وی افزود: من شخصاً در پایان هفته از پایانه مرزی بازدید کردم و در سمت ایران با رؤسای نهادهای مرزی، امنیتی و گمرکی دیدار داشتم. درباره تعدادی از مسائل گفت‌وگو کردیم که نه‌تنها مشکلات جاری، بلکه موضوعات کلیدی گسترده‌تر مرتبط با چالش‌های مرز زمینی را نیز دربر می‌گرفت.

سفیر ایران همچنین تاکید کرد که به‌طور منظم با نیروهای خدمات مرزی در تماس است و اشاره کرد که در این مدت هیچ حادثه غیرعادی ثبت نشده است.

وی گفت: هیچ بی‌نظمی یا ازدحامی در مرز وجود ندارد. در روزهای اخیر، تردد کامیون‌های باری از ایران به ارمنستان کاهش یافته، اما این موضوع به‌دلیل نوروز در ایران است. مردم این تعطیلات ملی را در کنار خانواده‌های خود جشن می‌گیرند.

شیرغلامی همچنین خاطرنشان کرد که با رابرت قوکاسیان استاندار استان سیونیک دیدار کرده و درباره مسائل مربوط به استان و گذرگاه مرزی گفت‌وگوهای سازنده‌ای داشته است.