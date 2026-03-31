نماینده ولی فقیه در سمنان: پول ملی گران شد؛ افزایش ۱۱ درصدی ارزش پولی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهرسه شنبه در دیدار با مدیرعامل و مسئولان شهرک های صنعتی سمنان در دفتر خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی بویژه رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی رمضان و ابراز امیدواری برای پیروزی نهایی رزمندگان اسلام و نیز گشایشهای اقتصادی در سال جدید بیان کرد: بر اساس گزارشها، ارزش پول ملی در هفتههای اخیر تا ۱۱ درصد افزایش یافته است و امیدواریم با پیروزی نهایی ملت ایران و رفع همیشگی سایه تهدید از میهن اسلامی، این روند ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه حفظ و افزایش ارزش پول ملی از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: یکی از چالشهای جدی کشور در سالهای اخیر، کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی بوده است که باعث تحمیل مشکلات متعددی به اقتصاد کشور شده است.
امام جمعه سمنان با تأکید بر برکات بیبدیل خون مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: حضور گسترده مردم در اجتماعات، بهویژه در شبها، بیانگر افزایش امید، نشاط و انسجام اجتماعی است و حتی افرادی که پیشتر انتقاداتی نیز داشتند، امروز در این عرصهها حضور مییابند که این موضوع همبستگی ملی را تقویت میکند.
وی با تأکید بر نقش مردم در پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: حضور بیش از یکماهه مردم در میادین و خیابانها، موجب دلگرمی مسئولان و ناامیدی دشمنان شده است؛ بهطوری که برخلاف تصور دشمن، نهتنها نارضایتی داخلی و اجتماعی شکل نگرفته، بلکه امروز برخی کشورهای غربی با اعتراضات گسترده مردمی مواجه شدهاند.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به سیاستهای کلان اقتصادی کشور اظهار کرد: مفاهیمی همچون اقتصاد مقاومتی، تقویت صادرات و ارزآوری، تأمین مواد اولیه و مدیریت کارآمد، از جمله محورهای اساسی برای عبور از شرایط کنونی است، همچنین لازم است از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از شرایط بوجود آمده جلوگیری شود.
مطیعی وضعیت تأمین کالاهای اساسی در کشور را یادآور شد و گفت: در حال حاضر شرایط تأمین اقلام و کالاهای اساسی مطلوب است، اما باید برای پاسخگویی به افزایش تقاضا در ایام خاص، برنامهریزی دقیقتری نیز صورت گیرد.
وی با تأکید بر نقش مهم تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: انتظار میرود فعالان اقتصادی و عموم مردم با درک شرایط ویژه کشور و کاهش انتظارات اقتصادی به حفظ اشتغال موجود و ثبات بازارها کمک کنند.
امام جمعه سمنان با اشاره به اقدامات انجامشده بهمنظور مدیریت منابع آب در استان گفت: طرحهای جلوگیری از هدررفت آب و توسعه و بهسازی شبکههای آب و نیز تکمیل زیرساختهای مورد نیاز نظیر تصفیهخانهها در شهرکهای صنعتی میتواند به عبور کمهزینه بخشهای مختلف استان از شرایط خاص کنونی منجر شود.
مطیعی ادامه داد: برخی چالشها مانند تمرکز درآمدهای صنایع در خارج از استان نیازمند اقدامات بیشتری است تا منافع استان از استقرار صنایع بزرگ افزایش یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ساماندهی شهرکهای صنعتی استان را عامل مهمی در رونق اقتصادی و نیز ایجاد دلگرمی برای صنعتگران دانست و گفت: واحدهای راکد که بدون فعالیت مشخص، اقدام به دریافت زمین و دیگر تسهیلات دولتی کردهاند، هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند تا زمینه برای حضور سرمایهگذاران واقعی فراهم شود.
