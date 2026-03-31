کار در بهزیستی نیازمند فداکاری و توان روحی بالاست

به گزارش خبرگزاری مهر. محسن صادقی با حضور در مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست دختران و پسران، از نزدیک در جریان روندخدمات‌رسانی به این مجموعه‌ها قرار گرفت و افزود: ضرورت این بازدید در شرایط جنگی و تنش‌های منطقه‌ای، بیش از پیش احساس می‌شود.

وی در گفت و گو با جمعی از مراقبان و مسئولان مرکز با اشاره به حس مادرانه و دلسوزانه آنها در ارتباط با کودکان، این رابطه را نمونه‌ای از عشق، صبوری و مسئولیت‌پذیری توصیف کرد.

صادقی خاطرنشان کرد: علاقه و اعتماد متقابل کودکان به مراقبان نیز فضای صمیمی و شبیه به یک خانواده را در این مراکز تقویت می‌کند.

استاندار زنجان سختی‌ها و این کار را یادآور شد و از تلاش بی‌وقفه کارکنان این حوزه قدردانی کرد.

صادقی در ادامه با قدردانی از خیرین و موسسین مراکز نگهداری کودکان فعالیت آنان را دلی، خیرخواهانه و ایثارگرانه دانست و بر اهمیت تداوم این حمایت‌ها به‌ویژه در شرایط دشوار کنونی، تأکید کرد.