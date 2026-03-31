سیل در استان بوشهر ۵۰۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر سهشنبه در پایان بازدید از مناطق سیل زده شهرستان دشتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بحمدالله در سال زراعی جاری، به نسبت میانگین پنج سال گذشته، میزان بارندگی در استان بوشهر افزایش چشمگیری یافته و در روزهای اخیر نیز شاهد بارش قابل توجه با پراکنش بسیار خوب در سراسر استان بودیم.
وی با بیان اینکه ۶ شهرستان استان بوشهر دچار سیل شدهاند افزود: بیش از ۱۵۰ میلیمتر بارندگی در ساعاتی در برخی نقاط استان ثبت شده و جاری شدن سیلاب در اراضی کشاورزی اعم از کشاورزی آبی و دیم، خسارت زیادی بر جای گذاشته است.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: بر اساس بررسیهای بعمل آمده بیش از چهار هزار میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی استان وارد شده است.
زارع تصریح کرد: تأسیسات زیربنایی، راههای مواصلاتی، جادههای بین مزارع و حدود ۴۰۰ ساختمان مسکونی نیز آسیب دیدهاند که عمدتا تعمیراتی است و خسارت در این بخش نیز مجموعا بیش از هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
وی با بیان اینکه عمده خسارتهای حوزه کشاورزی در شهرستانهای دشتی و دشتستان بوده اضافه کرد: بیشترین خسارات وارده به محصولات کشاورزی، اعم از محصولات جالیزی، باغی و زراعی بویژه کشت گندم در دشتی و دشتستان بوده است.
استاندار بوشهر یادآور شد: بحمدالله تلفات انسانی در مناطق سیلزده نداشتهایم و بر اساس بررسیهای صورت گرفته، بخش زیادی از سطح زیر کشت محصولات کشاورزی سیلزده تحت پوشش بیمهای بوده و کارشناسان بیمه نیز هماکنون در حال برآورد خسارتها هستند که بر اساس تعهدات پرداخت میشوند.
