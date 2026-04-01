۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

۲۰۰ اصله نهال در پویش سرو ایران در شهرستان دهلران غرس شد

۲۰۰ اصله نهال در پویش سرو ایران در شهرستان دهلران غرس شد

ایلام - همزمان با سراسر کشور پویش سرو ایران به یاد و نام رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان در شهرستان دهلران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران صبح چهارشنبه در آیین غرس نهال ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان گفت: در این پویش ۲۰۰ اصله در پارک جنگلی شهید باهنر شهرستان دهلران غرس شد است .

جلیل فرهادی بیان داشت: تداوم پویش نهال کاری در روز ۱۳ فروردین که روز طبیعت نامگذاری شده است در سطح شهرستان برگزار خواهد شد .

وی به ترویج فرهنگ درختکاری در راستای اجرای طرح یک میلیارد درخت در شهرستان دهلران اشاره کرد و گفت: تاکنون ۶۰۰ هزار اصله نهال در نهالستان گرمسیری شهید باهنر شهرستان تولید شده و پیش بینی می‌شود این میزان از مرز یک میلیون نهال عبور کند .

