۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

سینا حجازی: سهم هیچ کودکی این‌گونه مردن نبود و نیست

سینا حجازی در پی شهادت دانش‌آموزان میناب واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سینا حجازی خواننده در پی شهادت دانش‌آموزان میناب طی نوشته‌ای واکنش نشان داد.

حجازی نوشت:

«سهم هیچ کودکی این‌گونه مردن نبود و نیست و بمیرم برای تمام مادرانی که فرزندان خود را این‌گونه به همراه خویش به خاک سپردند.»

فریبرز دارایی

    • سیامک IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      لعنت ابدی بر ارتش کثیف و آدمکش آمریکا و ارتش سگ صفت سگیونیستی.لعنت ابدی بر قاتلین اون فرشتگان معصوم.لعنت ابدی بر ترامپ کثیف و اون سگ کودک کش.
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      😢😢😢خدابهشون صبر بده
    • محمود IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      چرا از عاملینش حرفی نمی زنه.انگار به حادثه طبیعی فوت شدن.جنگ را کلا منکر هستن.

