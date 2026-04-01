به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در پیام‌های جداگانه‌ای به مراجع عظام تقلید، علما و فضلای حوزه‌های علمیه، علمای اهل سنت استان‌های مختلف و شخصیت‌های دینی خارج از کشور از ابراز همدردی نسبت به شهادت قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی (قدس الله نفسه الزکیه) و ابراز لطف نسبت به ایشان تشکر و قدردانی کردند.