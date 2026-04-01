۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

قدردانی رهبر انقلاب از پیام‌های تسلیت شخصیت‌های دینی داخلی و خارجی

رهبر انقلاب در پیام‌های جداگانه‌ای به مراجع تقلید، علمای اهل سنت استان‌های مختلف و شخصیت‌های دینی خارج از کشور، از ابراز همدردی نسبت به شهادت قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی تشکر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در پیام‌های جداگانه‌ای به مراجع عظام تقلید، علما و فضلای حوزه‌های علمیه، علمای اهل سنت استان‌های مختلف و شخصیت‌های دینی خارج از کشور از ابراز همدردی نسبت به شهادت قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی (قدس الله نفسه الزکیه) و ابراز لطف نسبت به ایشان تشکر و قدردانی کردند.

زهرا علیدادی

