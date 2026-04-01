۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

دعوت از مردم برای شرکت در مراسم تشییع سپهبد شهید موسوی

دعوت از مردم برای شرکت در مراسم تشییع سپهبد شهید موسوی

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از عموم مردم دعوت کرد تا با حضور گسترده خود در آیین‌های تکریم و تشییع پیکر مطهر امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از عموم مردم بصیر و همه نهادهای مردمی دعوت می کنیم با حضور گسترده خود در آیین‌های تکریم و تشییع پیکر مطهر امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در شهر مقدس قم زادگاه آن شهید بزرگوار شرکت و صحنه‌ای به یادماندنی از پیوند امت با امامت و تجدید میثاق با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی خلق نمایند.

متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف و شهیدپرور ایران اسلامی؛ در روزگاری که دشمنان انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی، تمامی توان خویش را برای فروپاشی ایمان و اراده‌ی ملت بزرگ به کار گرفته‌اند، سرداران سرفراز و شجاع بی‌ادعای میهن، با نثار خون پاک خود، پرچم عزت و غیرت و مقاومت را برافراشته نگاه داشتند و صحنه‌ای دیگر از حماسه‌ی جاویدان ایثار و شهادت را رقم زدند.

امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، از فرماندهان برجسته نظامی و ارتشی و از مدیران جهادی و قرآنی و پرتلاش نظام اسلامی بود که عمر گرانقدر خویش را در طبق اخلاص نهاده و در خط مقدم دفاع از حریم انقلاب اسلامی و صیانت از دستاوردهای آن، حضوری تعیین‌کننده و اثرگذار داشت. این شهید والامقام، تجسم عینی پیوند ایمان ناب، بصیرت انقلابی و مدیریت مدبرانه در ارتش جمهوری اسلامی و ریاست ستاد کل نیروهای مسلح بود و در سخت‌ترین صحنه‌های رویارویی با دشمن، نماد استقامت، تدبیر و وفاداری به آرمان‌های امام راحل (ره) و امام شهید( ره) به شمار می‌رفت.

تشییع پیکر مطهر سپهبد شهید، فرصتی است تا ملت یکپارچه و بصیر ایران اسلامی، با حضوری آگاهانه و حماسی، بار دیگر ارادت خود به ارتش غیور و رزمندگان سلحشور و وفاداری خویش را به راه شهیدان به نمایش گذاشته و پیام صلابت، وحدت و تداوم مسیر مقاومت را به گوش جهانیان برسانند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از عموم مردم بصیر و همه نهادهای مردمی دعوت می‌نماید با حضور گسترده خود در آیین‌های تکریم و تشییع پیکر مطهر امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در شهر مقدس قم زادگاه آن شهید بزرگوار شرکت و صحنه‌ای به یادماندنی از پیوند امت با امامت و تجدید میثاق با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی خلق نمایند.

برنامه‌های این مراسم به شرح زیر است:

آیین استقبال: پنجشنبه ۱۳ فروردین، ساعت ۲۱، صحن مطهر امامزاده موسی مبرقع (علیه‌السلام)

مراسم وداع: پنجشنبه، ساعت ۲۲، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) – شبستان امام خمینی (ره) و جمعه ۱۴ فروردین، همزمان با مراسم دعای ندبه، مسجد مقدس جمکران

تشییع: جمعه ۱۴ فروردین، پس از نماز جمعه، از مصلای قدس تا حرم مطهر بانوی کرامت

مراسم گرامیداشت: جمعه، پس از نماز مغرب و عشاء، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) – شبستان امام خمینی (رحمةالله‌علیه)

بی‌تردید این حضور پرشور، تجلی‌بخش عزم ملی برای ادامه راه شهیدان، مرهمی بر دل‌های داغدار خانواده‌های معظّم شهدا و پیام‌آور استقامت و سربلندی ملت ایران در برابر تمامی توطئه‌های دشمنان خواهد بود.

زهرا علیدادی

