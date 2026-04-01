دعوت از مردم برای شرکت در مراسم تشییع سپهبد شهید موسوی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد: از عموم مردم بصیر و همه نهادهای مردمی دعوت می کنیم با حضور گسترده خود در آیینهای تکریم و تشییع پیکر مطهر امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در شهر مقدس قم زادگاه آن شهید بزرگوار شرکت و صحنهای به یادماندنی از پیوند امت با امامت و تجدید میثاق با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی خلق نمایند.
متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و شهیدپرور ایران اسلامی؛ در روزگاری که دشمنان انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی، تمامی توان خویش را برای فروپاشی ایمان و ارادهی ملت بزرگ به کار گرفتهاند، سرداران سرفراز و شجاع بیادعای میهن، با نثار خون پاک خود، پرچم عزت و غیرت و مقاومت را برافراشته نگاه داشتند و صحنهای دیگر از حماسهی جاویدان ایثار و شهادت را رقم زدند.
امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، از فرماندهان برجسته نظامی و ارتشی و از مدیران جهادی و قرآنی و پرتلاش نظام اسلامی بود که عمر گرانقدر خویش را در طبق اخلاص نهاده و در خط مقدم دفاع از حریم انقلاب اسلامی و صیانت از دستاوردهای آن، حضوری تعیینکننده و اثرگذار داشت. این شهید والامقام، تجسم عینی پیوند ایمان ناب، بصیرت انقلابی و مدیریت مدبرانه در ارتش جمهوری اسلامی و ریاست ستاد کل نیروهای مسلح بود و در سختترین صحنههای رویارویی با دشمن، نماد استقامت، تدبیر و وفاداری به آرمانهای امام راحل (ره) و امام شهید( ره) به شمار میرفت.
تشییع پیکر مطهر سپهبد شهید، فرصتی است تا ملت یکپارچه و بصیر ایران اسلامی، با حضوری آگاهانه و حماسی، بار دیگر ارادت خود به ارتش غیور و رزمندگان سلحشور و وفاداری خویش را به راه شهیدان به نمایش گذاشته و پیام صلابت، وحدت و تداوم مسیر مقاومت را به گوش جهانیان برسانند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از عموم مردم بصیر و همه نهادهای مردمی دعوت مینماید با حضور گسترده خود در آیینهای تکریم و تشییع پیکر مطهر امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در شهر مقدس قم زادگاه آن شهید بزرگوار شرکت و صحنهای به یادماندنی از پیوند امت با امامت و تجدید میثاق با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی خلق نمایند.
برنامههای این مراسم به شرح زیر است:
آیین استقبال: پنجشنبه ۱۳ فروردین، ساعت ۲۱، صحن مطهر امامزاده موسی مبرقع (علیهالسلام)
مراسم وداع: پنجشنبه، ساعت ۲۲، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها) – شبستان امام خمینی (ره) و جمعه ۱۴ فروردین، همزمان با مراسم دعای ندبه، مسجد مقدس جمکران
تشییع: جمعه ۱۴ فروردین، پس از نماز جمعه، از مصلای قدس تا حرم مطهر بانوی کرامت
مراسم گرامیداشت: جمعه، پس از نماز مغرب و عشاء، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها) – شبستان امام خمینی (رحمةاللهعلیه)
بیتردید این حضور پرشور، تجلیبخش عزم ملی برای ادامه راه شهیدان، مرهمی بر دلهای داغدار خانوادههای معظّم شهدا و پیامآور استقامت و سربلندی ملت ایران در برابر تمامی توطئههای دشمنان خواهد بود.
