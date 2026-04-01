حملات آمریکا و رژیم اسرائیل مصداق بارز جنایت جنگی و تروریسم دولتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر، معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده عصر امروز در چهارمین وبینار «حمله گستاخانه به ایران» در وبینار مشترک ایران و آفریقای جنوبی افزود: آنچه امروز اتفاق افتاده، تنها به یک ملت محدود نمیشود، بلکه آزمونی برای وجدان و تعهد جامعه جهانی به اصول بنیادین حقوق بینالملل است.
وی اشاره داشت: از یک ماه پیش، در حالی که فرآیند دیپلماتیک در جریان بود، دولت ایالات متحده و رژیم اسرائیل با اقدامی تجاوزکارانه، منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بینالملل را آشکارا نقض کردند. حملاتی که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد و در نخستین ساعات، مدرسه دخترانه «شجره طیبه» در میناب را هدف قرار داد، جایی که باید مأمن امنیت، آموزش و آینده باشد. این صرفاً یک درگیری نظامی نبود؛ این، تعرض به کرامت انسانی بود.
بهروز آذر گفت: طی این حملات بیش از ۲۰۰۰ شهروند غیرنظامی جان از جمله بیش از ۲۰۴ کودک و ۲۵۰ زن جان خود را از دست دادهاند، بیش از ۵۰۰۰ زن و کودک مجروح شدهاند، بیش از ۷۰۰ مرکز آموزشی تخریب یا آسیب دیدهاند، بیش از ۲۷۰ بیمارستان، مرکز درمانی، پایگاه اورژانس و مراکز هلالاحمر هدف حمله قرار گرفتهاند، ۱۷ نفر از کادر درمان جان باخته و بیش از ۱۲۰ نفر مجروح شدهاند و در مقیاسی گسترده، بیش از ۹۳ هزار واحد غیرنظامی آسیب دیدهاند که در میان آنها، بیش از ۷۱ هزار واحد مسکونی قرار دارد، یعنی دهها هزار خانواده، سرپناه خود را از دست دادهاند.
معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: گزارشهایی از حمله به هواپیماهای غیرنظامی حامل دارو در مأموریتهای بشردوستانه ثبت شده است؛ در حوزه سلامت، کارخانه داروسازی «توفیق دارو»، تولیدکننده کلیدی مواد اولیه دارویی، بهویژه برای بیماران مبتلا به سرطان و اماس—نیز هدف حمله قرار گرفته است.
وی ادمه داد: این سطح از تخریب، صرفاً نابودی زیرساختها نیست بلکه نشانه اختلالی عمیق در زندگی غیرنظامیان است که بر حیات، دسترسی به درمان، امنیت سرپناه و کرامت انسانی اثر میگذارد، تصریح کرد: ما اینک، شاهد یکی از تلخترین صفحات تاریخ معاصر هستیم. در این تهاجم ددمنشانه، قواعد آمره بینالمللی، تعهدات کشورها برای جلوگیری از جنایات جنگی، اصل تفکیک میان غیرنظامیان و اهداف نظامی، اصل تناسب در جلوگیری از آسیبهای جانبی غیرضروری و نامتناسب، و اصل احتیاط در اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از غیرنظامیان، به طور عامدانه و سیستماتیک نقض شده است.
بهروز آذر افزود: جمعیت غیرنظامی، مناطق مسکونی، بیمارستانها، مراکز آموزشی، درمانی، امدادی، فرهنگی، تجاری، اماکن مقدس مسلمانان و مسیحیان، تاسیسات هستهای، مخازن سوخت، ابنیه تارخی، سیلوهای گندم، و زیرساختهای حیاتی کشور هدف قرار گرفتهاند. در این میان، بیش از هر قشر دیگری، زنان و کودکان عزیز ما بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
وی بیان داشت: در ایران، بیش از ۹۶ درصد جمعیت به آب آشامیدنی سالم و انرژی دسترسی دارند، میلیونها نفر تحت پوشش بیمه درمانی هستند و در حوزههایی مانند پزشکی، فناوریهای نوین و آموزش عالی پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده است و زنان، در این مسیر، نقش کلیدی داشتهاند.
بهروز آذر افزود: امروز از شما میخواهم نه از منظر سیاست، بلکه از منظر انسانیت، صدای زنان و کودکانی باشید که صدایشان شنیده نمیشود، سکوت در برابر چنین وقایعی، تنها یک بحران منطقهای ایجاد نمیکند، بلکه بنیانهای نظام حقوق بینالملل را تضعیف میکند.
معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: ما به عنوان ملت ایران، ایستادهایم برای عدالت، ایستادهایم برای زندگی، ایستادهایم برای آیندهای که هیچ کودکی قربانی جنگ نباشد. و این یک درخواست نیست؛ این فراخوان به اقدام فوری تمامی مکانیسمهای بینالمللی عمومی اعم از حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و... است. نمیتوان بیعملی کرد، نمیتوان چشم فروبست، و نمیتوان جنایتکاران را بدون پاسخ گذاشت.
