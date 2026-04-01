به گزارش خبرگزاری مهر، بابک هدائی اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره تصادف زنجیرهای در فاصله یک کیلومتری عباسآباد به سمت حسینآباد، بلافاصله تیمهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این سانحه چهار خودرو شامل یک دستگاه سمند، یک دستگاه پژو ۲۰۷ و دو دستگاه پژو ۴۰۵ با یکدیگر برخورد کردند که در مجموع ۱۲ نفر دچار مصدومیت شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: نیروهای اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات اولیه درمانی و ارزیابی وضعیت مصدومان را انجام دادند.
هدائی تصریح کرد: با توجه به شدت جراحات، چهار نفر از مصدومان توسط آمبولانسهای اورژانس برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و سایر مصدومان نیز در محل خدمات سرپایی دریافت کردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات امدادی، رئیس فوریتهای پزشکی استان به همراه تیمهای عملیاتی در محل حضور یافته و بر روند ارائه خدمات امدادی نظارت داشت.
