به گزارش خبرگزاری مهر، بابک هدائی اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره تصادف زنجیره‌ای در فاصله یک کیلومتری عباس‌آباد به سمت حسین‌آباد، بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این سانحه چهار خودرو شامل یک دستگاه سمند، یک دستگاه پژو ۲۰۷ و دو دستگاه پژو ۴۰۵ با یکدیگر برخورد کردند که در مجموع ۱۲ نفر دچار مصدومیت شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: نیروهای اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات اولیه درمانی و ارزیابی وضعیت مصدومان را انجام دادند.

هدائی تصریح کرد: با توجه به شدت جراحات، چهار نفر از مصدومان توسط آمبولانس‌های اورژانس برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و سایر مصدومان نیز در محل خدمات سرپایی دریافت کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات امدادی، رئیس فوریت‌های پزشکی استان به همراه تیم‌های عملیاتی در محل حضور یافته و بر روند ارائه خدمات امدادی نظارت داشت.