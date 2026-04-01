۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۴۰

۱۱ مجروح بر اثر آسیب به ۶ لندینگ‌کرافت در حمله به اسکله بندر چارک

بندرلنگه- فرماندار شهرستان بندرلنگه از مجروح شدن ۱۱ نفر بر اثر آسیب به ۶ لندینگ‌کرافت در حمله به اسکله بندر چارک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فواد مراد زاده، فرماندار شهرستان بندرلنگه اظهار کرد: در حمله شامگاه چهارشنبه به اسکله بندر چارک ۴ فروند لندینگ‌کرافت به‌طور مستقیم مورد اصابت موشک قرار گرفتند و ۲ فروند دیگر نیز بر اثر ترکش دچار آتش‌سوزی شدند.

وی افزود: در این حادثه ۱۱ نفر مجروح شده‌اند و وضعیت مجروحان تحت بررسی و رسیدگی قرار دارد.

مراد زاده تاکید کرد: همچنین در سه روز گذشته نیز ۳ فروند لندینگ‌کرافت در بندرلنگه مورد اصابت قرار گرفته بودند که با احتساب حادثه امروز در بندر چارک، مجموع شناورهای آسیب‌دیده به ۹ فروند رسیده است.

فرماندار بندرلنگه خاطرنشان کرد: در پی این حادثه، نیروهای امدادی اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان با حضور سریع در محل، نسبت به نجات ملوانان اقدام کردند که جای تقدیر و تشکر دارد.

کد مطلب 6789432

