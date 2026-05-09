۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۴۸

۶ مفقود در حمله شب گذشته آمریکا به شناورهای صیادی و باری بندرمعلم

بندرلنگه- فرماندار شهرستان بندرلنگه گفت: در حمله شب گذشته جنگنده‌های آمریکایی به شناورهای باری و صیادی ایران نزدیک بندر خصب کشور عمان، ۶ نفر مفقود شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فواد مراد زاده فرماندار شهرستان بندرلنگه اظهار داشت: در حمله شب گذشته دشمن، جنگنده های آمریکایی به شناورهای باری و صیادی ایران نزدیک بندر خصب کشور عمان، ۶ نفر مفقود شدند.

وی افزود: ۶ فروند قایق متعلق به اهالی بندرمعلم بخش مرکزی شهرستان بندرلنگه در این حادثه هدف قرار گرفتند که در مجموع ۲۰ نفر سرنشین داشتند.

فرماندار شهرستان بندرلنگه ادامه داد: ۶ نفر در این حادثه مجروح شدند که به بیمارستان خصب منتقل شده‌اند و حال عمومی مجروحان مساعد است و هم‌اکنون در بیمارستان عمان بستری هستند. همچنین سایر سرنشینان به سلامت بازگشتند.

    • IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      اینا چیکار دارند به شناورهای باری وصیادی ودنبال چی هستند که چند بار حمله کردنداین کارشون غیر قانونیه وخدا جواب اعمالشون رو بده به امریکا اصلا اعتمادی نیست ،
    • IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      اگر چه اتفاقی بیافته میگیم آتش بس رو نقض کردن و جوابشونو میدیم؟؟؟
    • IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      این جنگنده از کجا بلند شده چرا کشور همسایه خسن هم جواری رو رعایت نمی کنه
    • IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      این چندمین بار هست که به شناور باری وصیادی حمله شده ،با صیادی مشکل دارند ویا با شناور مشکلشون چی هست ؟ این کارشون غیر قانونیه
    • IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      اعتمادی به امریکا نیست ،
    • IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      چرا ایران جوابشان را نداده؟
    • رض IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      این یعنی جنگ

