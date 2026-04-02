در تازه ترین رده بندی فیفا؛ فوتبال ایران یک پله پایین آمد/ تیم ملی بیست و یکم جهان و دوم آسیا شد

در تازه ترین رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال، تیم ملی ایران با یک پله سقوط نسبت به قبل در رده بیست و یکم جهان قرار گرفت اما در آسیا همچنان بعد از ژاپن در رده دوم ایستاده است.