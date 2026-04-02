فوتبال ایران یک پله پایین آمد/ تیم ملی بیست و یکم جهان و دوم آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جدید ترین رده بدنی تیمهای ملی فوتبال جهان که از سوی فیفا اعلام شد، ایران با ۱۶۱۵.۳۰ امتیاز در جایگاه بیستویکم جهان و دوم آسیا قرار گرفت. ایران در رنکینگ قبلی در جایگاه بیستم جهان قرار داشت. در این رده بندی ژاپن تیم نخست آسیا است.
بر همین اساس رده بندی ۱۰ تیم برتر جهان به این شرح است:
۱- فرانسه ۱۸۷۷.۳۲ امتیاز
۲- اسپانیا ۱۸۷۶.۴۰ امتیاز
۳- آرژانتین ۱۸۷۴.۸۱ امتیاز
۴- انگلیس ۱۸۲۵.۹۷ امتیاز
۵- پرتقال ۱۷۶۳.۸۳ امتیاز
۶- برزیل ۱۷۶۱.۱۶ برزیل
۷- هلند ۱۷۵۷.۸۷ امتیاز
۸- مراکش ۱۷۵۵.۸۷ امتیاز
۹- بلژیک ۱۷۳۴.۷۱ امتیاز
۱۰- آلمان ۱۷۳۰.۳۷ امتیاز
