فاصله مهاجم دوتابعیتی با تیم ملی فوتبال کمتر شد/در انتظار تائیدیه فیفا

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در فهرست اخیر تیم ملی ایران برای دو مسابقه تدارکاتی مقابل نیجریه و کاستاریکا تصمیم گرفت نام دنیس اکرت را قرار دهد تا وضعیت این مهاجم دوتابعیتی را با آگاهی بر اینکه به دلیل قوانین فیفا نمی تواند بازی کند، مورد ارزیابی قرار دهد.

مهاجم ایرانی الاصل باشگاه استاندارد لیژ بلژیک در اردوی ترکیه خیلی خوب رضایت سرمربی تیم ملی را جلب کرد. بدین ترتیب این بازیکن خیلی زود و البته در صورت تائیدیه فیفا مبنی بر داشتن ژن ایرانی می تواند مسافر جام جهانی ۲۰۲۶ شود و پیراهن تیم ملی ایران را در کمترین فاصله ممکن در مهم ترین تورنمنت ملی دنیا بر تن کند.

شایان ذکر است اکرت در لیست نهایی بازیکنان تیم باشگاهی خود برای بازی امشب مقابل لوون قرار دارد. استاندارد لیژ در نخستین دیدارش در دور پلی‌آف ژوپیر لیگ بلژیک برای کسب یک سهمیه لیگ کنفرانس اروپا، امشب مقابل لوون قرار می‌گیرد.

اکرت تا کنون در فصل جاری ۲۷ بازی در ژوپیر لیگ بلژیک انجام داده و ۳ گل به ثمر رسانده است. او در آخرین مسابقه استاندارد لیژ مقابل وسترلو نیز به‌عنوان یار تعویضی به زمین رفت.