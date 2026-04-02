به گزارش خبرگزاری مهر، پیام جلالی با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله این جمعیت اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۸۰۲ حادثه در سطح استان به وقوع پیوست.
وی با اشاره به نوع حوادث ثبتشده افزود: از این تعداد، ۴۷۶ مورد ترافیکی، ۱۱۵ مورد جوی، ۴۱ مورد مراجعه حضوری، ۳۲ مورد کوهستان، ۲۸ مورد فوریتهای پزشکی، ۱۷ مورد تجمعات انبوه، ۱۲ مورد مفقودی، ۹ مورد اقلیمی و ۳ مورد آتشسوزی و انفجار بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان ادامه داد: در این حوادث، بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر حادثهدیده شناسایی شدند که از این تعداد، هزار و ۸۲۹ نفر مصدوم بودند؛ ۲۶۱ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۱۱۷ نفر بهصورت سرپایی درمان شدند.
جلالی با بیان اینکه ۱۵۵ عملیات رهاسازی توسط تیمهای تخصصی انجام شده است، گفت: همچنین ۳۶ نفر به مناطق امن انتقال یافتند و در مجموع هزار و ۲۲۲ تیم عملیاتی به محل حوادث اعزام شدند.
وی افزود: در این مدت، ۴ هزار و ۹۷۴ نفر از گرفتارشدگان در برف و سیل نجات یافته و ۲ هزار و ۲۴۲ خودرو نیز رهاسازی شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان با اشاره به خدمات حمایتی ارائهشده تصریح کرد: طی سال گذشته، ۳ هزار و ۷۲۰ نفر اسکان اضطراری داده شدند و اقلام غذایی و زیستی میان آسیبدیدگان توزیع شد، همچنین ۱۷ مورد تخلیه آب از منازل انجام گرفت.
وی در پایان با تقدیر از تلاش امدادگران خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی هلالاحمر استان بهصورت شبانهروزی آماده خدمترسانی به هموطنان هستند.
