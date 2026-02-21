به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علیمحمدی در سخنانی از امدادرسانی به هزار و ۲۷۳ نفر در جریان ۴۱ حادثه اخیر لرستان خبر داد و اظهار داشت: خدمات امدادی این جمعیت بهصورت زمینی و هوایی و در شرایط مختلف جوی ارائه شده است
وی با اشاره به عملکرد نیروهای امدادی هلالاحمر، بیان داشت: در بازه زمانی مذکور، مجموعاً ۴۱ حادثه در سطح استان به وقوع پیوسته که ۱۵ مورد آن حوادث ترافیکی بوده است. در این حوادث، هزار و ۳۳۳ نفر حادثهدیده گزارش شده که هزار و ۲۷۳ نفر از آنها توسط امدادگران جمعیت هلالاحمر امدادرسانی شدهاند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان، افزود: در جریان این عملیات، ۳۸ نفر مصدوم شناسایی شدند که ۱۱ نفر از مصدومان توسط تیمهای امدادی هلالاحمر به مراکز درمانی انتقال داده شدند.
علیمحمدی با اشاره به حوادث ناشی از شرایط نامساعد جوی، تصریح کرد: در عملیات مرتبط با سیل، برف و کولاک، تعداد هزار و ۲۱۶ نفر از هم استانیها رهاسازی شدهاند که از این تعداد، ۵۹ نفر توسط جمعیت هلالاحمر اسکان اضطراری داده شدند.
وی همچنین از اجرای عملیات هوایی خبر داد و گفت: در همین راستا، ۲۴ سورتی پرواز باهدف توزیع اقلام زیستمحیطی و امدادی در مناطق تحتتأثیر حوادث انجام شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان، ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی امدادگران و نجاتگران، بر آمادگی کامل جمعیت هلالاحمر استان لرستان برای مقابله با حوادث احتمالی و ارائه خدمات امدادی به هم استانیها تأکید کرد.
