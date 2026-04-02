تمدید طرح اسکان نوروزی فرهنگیان در کهگیلویه و بویراحمد تا ۲۸ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب رضایی در جلسه ویبناری با روسای آموزش وپرورش شهرستانها و مناطق با اشاره به تداوم آموزش مجازی مدارس تا پایان فروردین ماه سال‌جاری، گفت: با تأکید وزیر آموزش‌وپرورش در خصوص تمدید اسکان برای رفاه حال مسافران نوروزی به ویژه فرهنگیان، طرح اسکان ضروری فرهنگیان تمدید شد.

وی افزود: ۱۳ پایگاه ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان با یک هزاز ۱۵۰آموزشگاه در قالب ۳۴۲۰ کلاس درس در سطح استان تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ پذیرای مسافران و گردشگران خواهند بود

مدیرکل آموزش و پرورش استات با اشاره به آمادگی برای پذیرش هموطنان جنگ‌زده که به استان سفر می‌کنند، افزود: همکاران ما در سراسر استان به‌صورت رایگان پذیرش این گروه از مسافران را انجام می‌دهند و در این حوزه، تدابیر و پیش‌بینی‌های لازم با اعضای ستاد اسکان صورت گرفته است.