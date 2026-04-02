۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

تمدید طرح اسکان نوروزی فرهنگیان در کهگیلویه و بویراحمد تا ۲۸ فروردین

یاسوج-مدیرکل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد از تمدید طرح اسکان نوروزی فرهنگیان تا ۲۸ فروردین‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب رضایی در جلسه ویبناری با روسای آموزش وپرورش شهرستانها و مناطق با اشاره به تداوم آموزش مجازی مدارس تا پایان فروردین ماه سال‌جاری، گفت: با تأکید وزیر آموزش‌وپرورش در خصوص تمدید اسکان برای رفاه حال مسافران نوروزی به ویژه فرهنگیان، طرح اسکان ضروری فرهنگیان تمدید شد.

وی افزود: ۱۳ پایگاه ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان با یک هزاز ۱۵۰آموزشگاه در قالب ۳۴۲۰ کلاس درس در سطح استان تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ پذیرای مسافران و گردشگران خواهند بود

مدیرکل آموزش و پرورش استات با اشاره به آمادگی برای پذیرش هموطنان جنگ‌زده که به استان سفر می‌کنند، افزود: همکاران ما در سراسر استان به‌صورت رایگان پذیرش این گروه از مسافران را انجام می‌دهند و در این حوزه، تدابیر و پیش‌بینی‌های لازم با اعضای ستاد اسکان صورت گرفته است.

