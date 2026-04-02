۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

تعطیلی طولانی مدت مسجدالاقصی تحولی عادی نیست/توطئه پلیس اسرائیل

مسئول پیشین رسانه و روابط عمومی مسجدالاقصی، نسبت به تعطیلی طولانی‌ مدت این مکان مقدس هشدار داد و تاکید کرد که نباید این موضوع را ساده تلقی کرد یا آن را تحولی عادی در روند درگیری‌ها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله معروف با اشاره به گزارش‌ها درباره احتمال تمدید تعطیلی مسجدالاقصی تا ۱۵ آوریل، اعلام کرد که این اقدام از پیش برنامه‌ریزی ‌شده بوده و اهداف مشخصی را دنبال می‌کند. به گفته او، این تعطیلی در میانه ماه رمضان به‌ عنوان آزمایش عملی برای پلیس رژیم صهیونیستی طراحی شده تا زمینه را برای اعمال تغییرات گسترده در مدیریت مسجد پس از بازگشایی فراهم کند.

معروف تأکید کرد که این اقدام هیچ ارتباطی با جنگ‌های جاری ندارد و بیشتر در راستای اجرای تغییرات ساختاری در نحوه اداره مسجدالاقصی صورت می‌گیرد. او همچنین افزود که در طول این تعطیلی بیش از یک ماهه، اصلاحات اساسی در شیوه مدیریت و کنترل این مکان در حال انجام است.

این مقام سابق مسجدالاقصی در ادامه اظهار کرد که تنش‌های منطقه‌ای نیز ارتباطی با آنچه در مسجدالاقصی و همچنین محدودیت‌های اعمال‌ شده در کلیسای قیامت رخ می‌دهد، ندارد. به گفته او، این مسائل بیشتر به‌ عنوان بهانه‌ای برای تغییر وضعیت موجود در این اماکن مقدس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در پایان هشدار داد که این تحولات می‌تواند پیامدهای مهمی برای وضعیت تاریخی و حقوقی مسجدالاقصی داشته باشد و نیازمند توجه جدی جهان اسلام و نهادهای بین‌المللی است.

