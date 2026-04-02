به گزارش خبرگزاری مهر، اساتید و اعضای هیئت علمی و تشکل‌های دانشگاهی چهارمحال و بختیاری با صدور بیانیه‌ای تجاوز به دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور را محکوم و با رهبر ثالث انقلاب اسلامی ایران، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای بیعتی دوباره کردند.

بر اساس این گزارش، در سطرهایی از بیانیه اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد مبنی بر محکومیت تجاوز به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حمایت از رهبر جدید آمده‌است:

رژیم کودک‌کش صهیونی و آمریکای جنایتکار پرده دیگری از ددمنشی و خوی وحشیانه خود را با بمباران برخی دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور و شهادت تعدادی دیگر از دانشمندان میهن عزیزمان به نمایش گذاشته و ماهیت پلید خود را برای همه آزادگان و انسان‌های منصف جهان روشن کردند.

ما اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان ضمن محکوم کردن این جنایات وحشیانه اعلام می‌داریم: ایران اسلامی بار دیگر در یکی از مقاطع سرنوشت ساز خود فصل نوینی از اقتدار ،عزت و پیشرفت را آغاز خواهد کرد و هر چند که امت اسلامی و جامعه دانشگاهی در پی شهادت جانسوز رهبری عظیم الشأن که بزرگ‌ترین حامی جریان علمی و نخبگانی کشور بوده و همچنین شهادت جمع کثیری از مسئولان عالی رتبه، فرماندهان و مردم عزیزمان به سوگ نشسته و جنایات آمریکای جنایتکار و اسرائیل خونخوار دل‌های مؤمنان را محزون و چشمان‌شان را اشک‌بار کرده است اما انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دام عزه العالی به رهبری امت اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری موجب روشنی دیده و امیدی دیگر برای ادامه پرتوان راه ایران عزیز به سمت پیشرفت، اقتدار و امنیت است.

ما مراتب حمایت خود را از رهبری جدید انقلاب اعلام داشته و مراتب قدردانی و سپاسگزاری خود را از نیروهای جان بر کف نظامی و حضور حماسی ملت عظیم‌الشأن ایران در خیابان‌ها و میادین اعلام می‌کنیم.

یادآور می‌شود، از تمامی اساتید و دانشگاهیان استان چهارمحال و بختیاری دعوت شده از طریق مراجعه به لینک

انزجار خود را از جنایات دشمن آمریکایی صهیونی خاصه در حمله به مراکز علمی و دانشگاهی اعلام کنند.