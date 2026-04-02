۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

یک ایرانی بهترین داور رقابت های تکواندو ترکیه شد

داور بین المللی تکواندو مازندران عنوان بهترین داور رقابت های آزاد ترکیه را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی آزاد ترکیه موسوم به Turkish Open یکی از معتبرترین تورنمنت های بین المللی در سطح دنیاست که همه ساله با استقبال خوب تکواندوکاران مطرح دنیا برگزار می شود .

ایمان اکبرزاده داور بین المللی تکواندو استان مازندران که در رقابت های فوق در هر سه رده سنی قضاوت کرده بود از سوی کمیته داوران این رقابت ها به عنوان بهترین داور مسابقات انتخاب و معرفی شد.
اکبرزاده قضاوت در معتبرترین مسابقات تکواندو از جمله رقابت های قهرمانی جهان را در کارنامه دارد.

