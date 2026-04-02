به گزارش خبرگزاری مهر، آرمان خورسند، رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان محیط زیست درباره خسارات زیستمحیطی جنگ و کاشت نهال در کشور با تأکید بر کاشت نهال؛ راهبرد مقاومت در برابر خشکسالی، به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کاشت نهال اشاره کرد و افزود: من خودم شاید خیلی منتظر این پیام نبودم، بسیار برایم خوشحال کننده و امیدوارکننده بود که در میانه این رزم حماسی، ایشان مانند رهبر شهیدمان مراقب موضوع محیط زیست هستند.
وی افزود: ما در سرزمینی زندگی میکنیم که طبیعت به نوعی با این منطقه خیلی آسانگیر نیست؛ پدیدههای طبیعی متعددی مانند خشکسالی و طوفانهای گرد و غبار داریم و یکی از مهمترین محورهای ایستادگی و تابآوری در برابر پدیدههای اقلیمی خشن، بحث کاشت درخت بوده که همیشه حضرت آقای شهید بر این موضوع اهتمام داشتند.
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان محیط زیست تأکید کرد: من این جمله را میخواهم هم به دنیا و هم به مردممان بگویم که محور اصلی فتوای حضرت آقا در مورد ممنوعیت ساخت سلاح هستهای، موضوع محیط زیستی بوده است. مبنای فتوای ایشان این بود که آنچه برای نسلها و طبیعت آسیب جبرانناپذیر دارد را ممنوع میدانستند.
ثبت و پیگیری خسارات زیستمحیطی در عرصه بینالملل
خورسند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخش صدر پیام رهبری مبنی بر هجوم دشمن به فضاهای طبیعی و زیستمحیطی کشور، گفت: ما دقیقاً این بخش ماجرا را هم در فهرست غرامتهای خودمان داریم. ما با دو رژیم وحشی غیرمتمدن بیقانون سر و کار داریم.
وی تصریح کرد: ما اصلا در مورد قوانین و قواعد جنگ صحبت نمیکنیم، در مورد حداقلهای شرافت انسانی و تمدن صحبت میکنیم. حمله به بیمارستان و مدرسه و حمله به زیرساختهای محیط زیستی و منابع طبیعی و شاهد شهادت همکارانمان در سازمان منابع طبیعی بودیم. این دو رژیم بیقانون، دشمن تمدن، دشمن بشریت و دشمن محیط زیست هستند.
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان محیط زیست خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست قبل از جنگ، نامهنگاریهای متعددی قبل از شروع جنگ، در زمان تهدیدهای نظامی دیکتاتور دیوانه ایالات متحده به وزرای محیط زیست کشورهای منطقه داشت که این حضور ناوهای نظامی برای محیط زیست پهنه آبی خلیج همیشه فارس و دریای عمان بسیار خطرناک است.
خورسند تأکید کرد: به محضر ملت بزرگ و سرافراز ایران عرض میکنم، ما میبینیم که این نهادها حتی جسارت و جرأت محکوم کردن شفاهی موضوع را هم ندارند. مسئله این است که هر کدام از این اعمال، حق طبیعی ما و حق ملت ماست و ما از هیچکدام از این حقوق تنازل نخواهیم کرد و پیگیری هم خواهیم کرد.
وی در پایان گفت: ما این نهادها و سازمانها را ناکارآمد و بسیار ضعیف میدانیم، ولی حداقل این است که ما از هیچ گزینهای نمیگذریم و این ناکارآمدی در پیش چشم دنیا و مردم آن بسیار واضح خواهد شد.
