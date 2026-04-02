حبیبی: کاشت درخت نماد رویش و پایداری ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر پنجشنبه، همزمان با روز طبیعت و در حاشیه آیین غرس نهال در کرمانشاه، بر اهمیت ترویج فرهنگ درختکاری در جامعه تأکید کرد و آن را اقدامی ارزشمند با آثار معنوی، زیستمحیطی و اقتصادی دانست.
وی با اشاره به جایگاه کاشت درخت در آموزههای دینی اظهار کرد: در منابع و تعالیم دینی ما به کاشت درخت سفارشهای فراوانی شده و این موضوع همواره به عنوان کاری نیک و ماندگار مورد توجه قرار گرفته است.
استاندار کرمانشاه با یادآوری سیره امام و رهبر شهید افزود: این بزرگان همواره در ایام روز طبیعت به کاشت درخت اهتمام داشتند و امروز نیز با یاد و نام آنان نهالی کاشته میشود تا این سنت ارزشمند زنده بماند.
حبیبی همچنین با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، گفت: معظمله همزمان با روز جمهوری اسلامی و روز طبیعت بر کاشت درخت تأکید کردند تا ایران اسلامی همواره سرسبز، پویا و برخوردار از رویشهای مستمر باشد.
وی ادامه داد: درختکاری تنها یک اقدام نمادین نیست، بلکه اقدامی مؤثر در حفظ محیطزیست، ارتقای سلامت جامعه و حتی توسعه گردشگری به شمار میرود و آثار مثبت آن در ابعاد مختلف قابل مشاهده است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت کاشت درختان مثمر بیان کرد: همانگونه که تأکید شده، در صورت امکان باید درختان مثمر کاشته شوند تا علاوه بر مزایای زیستمحیطی، از نظر اقتصادی نیز برای مردم سودآور باشند.
حبیبی با اشاره به شرایط متفاوت روز طبیعت امسال نسبت به سالهای گذشته گفت: امسال کشور با شرایط خاصی روبهرو است و جنگ تحمیلی سوم بر ما تحمیل شده، اما اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موجب شده دشمن متجاوز در دستیابی به اهداف خود ناکام بماند.
وی خاطرنشان کرد: در کنار مقابله با تهدیدات، زندگی مردم همچنان در جریان است و حضور خانوادهها در طبیعت و توجه به فعالیتهایی مانند درختکاری نشاندهنده پویایی جامعه است.
استاندار کرمانشاه در پایان از مردم استان دعوت کرد در این اقدام ارزشمند مشارکت کنند و گفت: از هماستانیهای عزیز میخواهم چه در روز طبیعت و چه در روزهای آینده، با کاشت درخت در گسترش فضای سبز و حفظ طبیعت سهیم باشند، چراکه این کار خیر و خداپسندانه آیندهای بهتر برای جامعه رقم خواهد زد.
