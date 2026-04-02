به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله‌نور کریمی‌تبار روز پنجشنبه در حاشیه پویش ملی «ایستاده چون سرو» در پارک جنگلی وقت سبز اظهار داشت: درخت در فرهنگ اسلامی، نشانه زندگی و مقاومت است و رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر بارها بر مشارکت عمومی در گسترش فضای سبز و حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرده‌اند.

وی افزود: امروز، کاشت هر نهال با یاد شهدا و با امید به آینده‌ای بهتر انجام می‌شود؛ اقدامی که علاوه بر ارزش معنوی، نقش مهمی در توسعه پایدار و بهبود کیفیت محیط زیست دارد.

در ادامه این مراسم، یاسم خانمحمدیان مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام نیز با اشاره به توانمندی استان در حوزه تولید نهال گفت: ایلام با برخورداری از ۱۱ نهالستان فعال در مناطق گرمسیری و سردسیری، یکی از قطب‌های تولید نهال در کشور به شمار می‌رود.

وی با تشریح سهم استان در طرح ملی «کاشت یک میلیارد نهال» اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی، سهم ایلام ۲۴ میلیون نهال در چهار سال است که سالانه حدود ۶ میلیون نهال را شامل می‌شود.

خانمحمدیان افزود: در دو سال نخست اجرای طرح، استقبال مردمی بسیار مطلوب بوده و نهال‌ها به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است؛ اقدامی که به گفته وی، نقش مهمی در تحقق اهداف این طرح ملی داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی استان تأکید کرد: ادامه این روند می‌تواند جایگاه ایلام را در توسعه فضای سبز کشور بیش از پیش تقویت کند و زمینه‌ساز افزایش مشارکت مردمی در حفاظت از طبیعت شود.