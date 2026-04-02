دیرباز: طبق سنت الهی، پیروزی قطعی از آن ایران اسلامی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عسکر دیرباز پنجشنبه شب مردم ارومیه در میدان ولایت فقیه این شهر افزود: در جنگ احزاب که شبیه جنگ امروز ایران اسلامی با آمریکا و صهیونیست ها بود، وقتی مسلمانان ایستادگی و مقاومت کردند، خدا آیه ای نازل کرد و فرمود که به سینه کفار دست رد زد و پیروزی به دست آمد.

وی با اشاره به اینکه طبق آیات قرآن، جنگ امروز ما شبیه جنگ احزاب است که خداوند زمینه پیروزی مسلمانان صدراسلام را در آن جنگ فراهم کرد، گفت: یقین بدانید که طبق سنت الهی، پیروزی قطعی از آن ایران اسلامی خواهد بود؛ امروز جنگ رمضان به مقاومت انگیزه‌ای مضاعف بخشیده است.

حجت الاسلام دیرباز با اشاره به اینکه گوش ما به فرمان رهبر معظم انقلاب است، اضافه کرد: این بشارت را به شما مردم مقاوم و صبور ایران می دهم که خداوند در این جنگ هم دست رد به سینه آمریکا و اسراییل خواهد زد و ما پیروز خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در این جنگ نیروهای جبهه مقاومت در کنار ایران برای مقابله با دشمن و اضمحلال همیشگی آنان حضوری پرقدرت دارند، ادامه داد: موشک های زیادی توسط حزب الله که دشمنان گمان بر نابودی آن می کردند، به سرزمین های اشغالی اصابت کرده و دشمن صهیونی را به بیچارگی رسانده است.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نگاه نافذ رهبر شهید انقلاب در خصوص قدرت مقاومت در لبنان، یمن، فلسطین و عراق اظهار کرد: طبق فرمایش امام شهید، ما با همکاری همدیگر اسراییل را نابود خواهیم کرد.

حجت الاسلام دیرباز با تاکید بر لطف مستمر رهبر شهیدمان به این خطه از کشور گفت: خوشحال هستیم از این که در این استان برادران اهل سنت در کنار هم با اتحاد در برابر دشمن ایستاده و شیعه و سنی ید واحده در برابر دشمن خونخوار هستند.