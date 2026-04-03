۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

بخشدار مرکزی بوشهر: بازار رصد می‌شود

بوشهر- بخشدار مرکزی بوشهر گفت: بازار در رصد لحظه‌ای است و تأمین کامل مواد اولیه و کالاهای اساسی در بخش مرکزی بوشهر به‌خوبی صورت می‌پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن‌ابراهیمی صبح جمعه در جریان بازدید از نانوایی‌های عالی شهر اظهار کرد: در راستای اجرای دستور فرماندار بوشهر و پیگیری‌های مردمی، بازرسی میدانی از نانوایی‌های عالیشهر با هدف نظارت مستمر و حفظ ثبات بازار انجام شد.

وی با تأکید بر ضرورت بازدیدهای میدانی مستمر، اظهار کرد: بازار در رصد لحظه‌ای مدیریت عالی شهرستان است و بر این باوریم که تأمین کامل مواد اولیه و کالاهای اساسی در بخش مرکزی بوشهر به‌خوبی صورت می‌پذیرد.

بخشدار مرکزی بوشهر ضمن قدردانی از خدمات اصناف کسبه و بازاریان، تأکید کرد: نظارت میدانی و رصد لحظه‌ای بازار حسب دستور فرماندار شهرستان در بخش مرکزی بوشهر در حال انجام است.

وی تصریح کرد: تیم‌های گشت تعزیرات حکومتی و اصناف به‌صورت مستمر در بخش مرکزی و شهر عالیشهر حضور خواهند داشت تا ثبات بازار و قیمت‌ها حفظ شود.

حسن ابراهیمی بیان کرد: در جریان این بازدید از ۱۱ نانوایی با هدف اطمینان از کیفیت محصولات و رضایت‌مندی مردم عزیزمان در شهر عالیشهر صورت پذیرفت.

