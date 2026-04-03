  1. استانها
  2. قم
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

نماز بر پیکر مطهر شهید سپهبدامیرموسوی اقامه شد

نماز بر پیکر مطهر شهید سپهبدامیرموسوی اقامه شد

قم- نماز بر پیکر مطهر سپهبد شهید امیرموسوی رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور اقامه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماز بر پیکر مطهر سپهبد شهید امیرموسوی رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور پس از اقامه نماز جمعه این هفته قم به امامت آیت الله اعرافی امام جمعه قم و مدیر حوزه های علمیه کشور در محل مصلای قدس اقامه شد.

در این مراسم هزاران نفر از مردم ولایتمدار قم حضور داشتند و با پیکر مطهر این شهید والامقام وداع کردند.

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سپهبدامیرموسوی پس از اقامه نماز از میدان جانبازان به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار می شود.

سید شهیدان نیروهای مسلح کشور قرار است در صحن امام هادی علیه السلام حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها خاکسپاری شود.

کد مطلب 6790338

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

