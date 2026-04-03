به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه با تأکید بر نقش آگاهی عمومی در پیشرفت جامعه اظهار کرد: افزایش فهم و بصیرت ملت، زمینه‌ساز شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی و تقویت حاکمیت اسلامی خواهد بود.

وی با اشاره به مناسبت‌های نوروز، از آن به‌عنوان «نوروز حماسه و غیرت» یاد کرد و افزود: توجه رهبر معظم انقلاب به پیوند میان مناسبت‌های ملی و مذهبی، اقدامی راهبردی در جهت تقویت دو مؤلفه مهم ایرانیت و اسلامیت است.

امام جمعه عسلویه در ادامه به تحلیل شرایط منطقه و سناریوهای احتمالی پایان جنگ پرداخت و گفت: در جنگ فرسایشی کنونی، آمریکا به اهداف خود از جمله تغییر نظام در ایران دست نیافته و با چالش‌هایی نظیر مسائل داخلی و اقتصادی مواجه است. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران راهبرد رساندن دشمن به نقطه استیصال را دنبال می‌کند.

وی سناریوهای محتمل را شامل پذیرش شکست از سوی آمریکا تحت فشارهای داخلی و میدانی، یا اعلام پیروزی نمایشی از سوی این کشور دانست و تأکید کرد: چنین ادعاهایی از سوی ایران پذیرفته نخواهد شد.

حجت‌الاسلام محمدی با تشریح تدابیر راهبردی ایران در این شرایط گفت: هماهنگی در جبهه مقاومت، هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی دشمن، فرسایش توان انسانی و برهم‌زدن محاسبات دشمن از جمله محورهای مهم در مدیریت میدان است.

وی همچنین به اهمیت «روایت‌پردازی» در جنگ رسانه‌ای اشاره کرد و افزود: تبیین پیروزی‌های میدانی، تأکید بر حقانیت دفاع مشروع، مدیریت افکار عمومی، افشای جنگ روانی دشمن و تقویت انسجام ملی از جمله الزامات این عرصه است.

استقبال گسترده جوانان برای حضور در میدان‌های دفاعی

امام جمعه عسلویه با اشاره به استقبال گسترده جوانان برای حضور در میدان‌های دفاعی اظهار داشت: روحیه ایثار و آمادگی برای مقابله با استکبار در میان مردم، به‌ویژه نسل جوان، قابل تقدیر و نشانه‌ای از عمق باورهای انقلابی است.

وی با گرامیداشت سالروز جنگ احد، به درس‌های این واقعه تاریخی اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که در جنگ احد سستی و ترک موقعیت موجب آسیب شد، امروز نیز نباید میدان را خالی کرد.

حجت‌الاسلام محمدی از تلاش نیروهای بسیج، سپاه، نیروی انتظامی و همراهی مردم در تأمین امنیت و استقرار ایست‌های بازرسی تقدیر کرد.

وی همچنین با گرامیداشت روز ملی فناوری هسته‌ای تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش بومی به جایگاه کشورهای دارای فناوری هسته‌ای دست یافته و دشمنی قدرت‌های استکباری نیز ناشی از همین پیشرفت و استقلال است.

امام جمعه عسلویه با گرامیداشت یاد شهید سید مرتضی آوینی، او را الگویی برجسته در عرصه هنر متعهد و انقلابی دانست و بر ضرورت تداوم مسیر هنرمندان در تراز انقلاب اسلامی تأکید کرد.