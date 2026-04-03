استقبال چند میلیونی مردم ایران از پویش ملی جانفدا

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد رضایی در خطبههای نمازجمعه اردستان اظهار کرد: هر جنگی که صورت می گیرد چند گروه شامل مجاهدان و رزمندگان، خانواده رزمندگان و مردم ساکن در کشور در آن هستند.
وی افزود: نیروهای مسلح کمترین تردید و تزلزل در اراده آنها وجود ندارد بلکه مصممتر و با ارادهتر ، فعالیت، مقاومت و ایستادگی را انجام دادند.
امامجمعه موقت اردستان با اشاره به راهاندازی پویش جانفدا، خاطرنشان کرد: ترامپ تهدیداتی در خصوص جنگ زمینی داشته اما چندین میلیون نفر از جمعیت ملت ایران با شجاعت و ایستادگی به پویش جان فدا پیوسته و اعلام آمادگی کردهاند که میتوانند با دشمن مبارزه کرده و از کشور خود دفاع کنند.
رضایی تصریح کرد: روحیه رزمندگان دوران جنگ هشت ساله در مردم نیز این روزها وجود دارد و شخصی از یک خانواده که تمام اعضای خانواده خود به شهادت رسیدند روحیه خود را حفظ کرده و اعلام میکند که خود نیز مشتاق شهادت است.
وی ادامه داد: مردم در این بیش از یک ماه که از جنگ رمضان گذشته، همچنان با حضور پرشور خود خیابانها را خالی نکردند و در خیابانها دفاع از وطن را انجام میدهند.
امامجمعه موقت اردستان اضافه کرد: گروه اندکی هستند که با دشمن همکاری می کنند و اطلاعات مهمی از کشور را به دشمن انتقال میدهند که حضور مردم و تلاش شبانهروزی حافظان امنیت فعالیت این گروه را خنثی کرده است،
رضایی با اشاره به پیام رهبر انقلاب در پیام ۱۲ فروردین که حماسهآفرینی ملت ایران را متذکر شدند، بیان کرد: تمام کارها در این دفاع مقدس و جنگ رمضان با فرماندهی کل قوا، فرماندهان نظامی و دولت در حال انجام است.
وی تاکید کرد: قدرت نظامی ایران بر دنیا آشکار شد و به تعبیر تحلیلگران غربی این قدرت دیگر در جهان برای تمام مردم و افراد ثابت شده همچنین جبهه مقاومت نیز در کنار نیروهای مسلح ایران و هماهنگ با رزمندگان ایران به مبارزه با دشمن آمریکایی صهیونی پرداخته و ایستادگی میکنند.
امام جمعه موقت اردستان با اشاره به رهگیری و سرنگون کردن دومین جنگنده اف ۳۵ توسط پدافند هوایی کشورمان، ادامه داد: قدرت و برد موشکی ایران جهان را مبهوت کرد و دشمن که او را ابرقدرت می دانستند اینروزها توسط ایران زمینگیر شده است.
رضایی با اشاره به اینکه ۱۸ فروردین روز جهانی بهداشت است، تصریح کرد: در این ایام برخی بیمارستان ها مورد حمله قرار گرفته و کارکنان بیمارستان در این دوران سخت با جانفشانی خدمات خود را ارائه میکنند.
وی با بیان اینکه ۲۰ فروردین روز ملی فناوری هستهای و سالروز شهادت سید مرتضی آوینی است که روز هنر اسلامی نامیده شده، یادآور شد: قطع رابطه سیاسی ایران و آمریکا در ۲۰ فروردین سال ۵۸ توسط کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا اعلان شد که امام راحل این را پیروزی برای ملت ایران دانستند و امروزه این موضوع آشکار شده که آمریکا توسط ایران به ذلت رسیده است.
