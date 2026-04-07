به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی شامگاه سه‌شنبه در جمع مردم گیلانغرب با اشاره به ابعاد حملات اخیر دشمنان علیه ایران اسلامی اظهار کرد: دشمن در اقدامات ددمنشانه خود حتی مراکز علمی کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف را هدف قرار داد، زیرا تاب پیشرفت‌های علمی ایران را ندارد.

وی با بیان اینکه دشمنان از استقلال علمی کشور هراس دارند، افزود: بسیاری از فناوری‌ها و زیرساخت‌های بزرگ کشور از جمله پل‌ها و پروژه‌های عظیم عمرانی با تکیه بر دانش و توان متخصصان ایرانی ساخته شده و همین پیشرفت‌ها عامل خشم دشمنان است.

فرماندار گیلانغرب هویت ملی و باورهای دینی ملت ایران را از دیگر عوامل دشمنی استکبار دانست و تصریح کرد: اعتقاد دینی در میان مردم ایران ریشه‌دار است و نیازی به مرز و دستور ندارد. دشمنان با شعارهای ظاهری حقوق بشر در حقیقت به دنبال مقابله با اسلام و نظام جمهوری اسلامی هستند.

رضایی با اشاره به شهادت برخی مقامات و فرماندهان کشور در حوادث اخیر گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های سیاسی و مذاکرات، با کمک عناصر وطن‌فروش دست به تهاجم زد و تصور می‌کرد با شهادت فرماندهان می‌تواند ضربه نهایی را وارد کند، اما با پاسخ قاطع نیروهای مسلح ایران مواجه شد.

وی تقویت توان دفاعی کشور را نشانه اقتدار ملی دانست و افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف نظامی از جمله فناوری موشکی به توانمندی‌های قابل توجهی دست یافته و در بسیاری از عرصه‌ها در شمار قدرت‌های برتر جهان قرار دارد.

فرماندار گیلانغرب با قدردانی از همراهی مردم در شرایط جنگی گفت: مردم این منطقه در طول چهار دهه گذشته همواره در صحنه‌های مختلف از انقلاب و نظام حمایت کرده‌اند و گیلانغرب به عنوان دومین شهر مقاوم کشور بار دیگر ایستادگی و وفاداری خود را نشان داده است.