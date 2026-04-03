گزارش خبرنگاران مهر از مشاهده بالگرد در جنوب غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، گزارشهای محلی حاکی است که یک بالگرد در محدوده جنوب غربی کشور مشاهده شده است.
بر اساس گزارشهای مردمی، امروز یک فروند بالگرد که از سوی شاهدان محلی بهعنوان بالگردی با کاربری رزمی توصیف شده ـ در آسمان جنوب غربی کشور رؤیت شده است.
در روزهای اخیر، تنشها در منطقه افزایش یافته و برخی رسانهها نیز از تبادل تهدیدات نظامی میان طرفهای درگیر خبر دادهاند.
تاکنون هیچ منبع رسمی درباره نوع پرندههای مشاهدهشده یا وقوع هرگونه درگیری نظامی اطلاعرسانی نکرده است، اما برخی شنیده ها از آن حکایت دارد، که دشمن در حال جستجو برای خلبان جنگنده ای است، که صبح جمعه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساقط شد.
نظر شما