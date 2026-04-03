  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

گزارش خبرنگاران مهر از مشاهده بالگرد در جنوب غرب کشور

بوشهر- گزارش‌های خبرنگاران مهر حاکی از مشاهده بالگردهای دشمن در محدوده جنوب غرب کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش‌های محلی حاکی است که یک بالگرد در محدوده جنوب غربی کشور مشاهده شده است.

بر اساس گزارش‌های مردمی، امروز یک فروند بالگرد که از سوی شاهدان محلی به‌عنوان بالگردی با کاربری رزمی توصیف شده ـ در آسمان جنوب غربی کشور رؤیت شده است.

در روزهای اخیر، تنش‌ها در منطقه افزایش یافته و برخی رسانه‌ها نیز از تبادل تهدیدات نظامی میان طرف‌های درگیر خبر داده‌اند.

تاکنون هیچ منبع رسمی درباره نوع پرنده‌های مشاهده‌شده یا وقوع هرگونه درگیری نظامی اطلاع‌رسانی نکرده است، اما برخی شنیده ها از آن حکایت دارد، که دشمن در حال جستجو برای خلبان جنگنده ای است، که صبح جمعه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساقط شد.

    • IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      چرا بالگرد را نمیزنید
    • ایرانی IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      حیف که تفنگ ندارم بهش تیراندازی کنم تا عقده دلم خالی بشه
    • ایرج IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      یعنی پدافند نمی‌تونه یه بالگرد رو بزنه؟ خیلی عجیبه والا...
    • IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      این بالگردهای امدادی را معمولا هیچ کشوری نمیزند

    پربازدیدها

    پربحث‌ها