سمنان میزبان اردوی پاراتکواندوکاران

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده‌سازی تیم ملی پاراتکواندو بانوان و آقایان جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیای مغولستان از روز سه شنبه هجدهم فرودین ماه به میزبانی استان سمنان آغاز می شود.

بر همین اساس شهرام صحراپیما، ابوالفضل ایمانی، محمدطاها حسن پور، سعید صادقیان پور، امیرحسین علیزاده، امیرمحمد حقیقت شناس، امیر جودی، مهدی پوررهنما، علیرضا بخت، محمد جواد حسینیان و حامد حق شناس در گروه مردا با هدایت پیام خانلرخانی(سرمربی) مهدی احمدی، حامد جعفری و حسین کریمی(مربیان) به اردو می روند .

آیلار جامی ، نرگس جوادی ، زهرا سلطانی ، رزا ابراهیمی ، سحر قنبری ، مریم عبداله پور ، زهرا رحیمی ،لیلا میرزایی ، پریماه تورانی ،رومینا چمسورکی ، مرضیه نصرالهی و زینب رضا دوست نیز در گروه بانوان در این اردو حاضر خواهند بود.

عاطفه کشاورز(سرمربی)، لیلا خزائی، راحله موسویان (مربیان) و زهرا بالایی (مربی بدنساز) کادر فنی بانوان را تسکیل می دهند.

هفدهمین دوره رقابت های پاراتکواندو قهرمانی آسیا چهارم خردادماه به میزبانی مغولستان در شهر اولانباتور برگزار خواهد شد.