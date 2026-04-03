تأکید رئیس شورای اطلاع رسانی دولت بر اهمیت مستندسازی جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی در جریان سفر چند ساعته به قم و در جلسه شورای معاونین استانداری قم که به ریاست استاندار قم برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای مدیران استانی، اظهار کرد: آمدهایم که از طرف رئیسجمهور و اعضای هیات دولت، از زحمات شما قدردانی کنیم و خداقوت بگوییم.
وی با اشاره به شرایط کشور، تصریح کرد: در یک جنگ بسیار بزرگ قرار داریم و اگرچه مردم هنوز بهطور کامل درگیر تبعات آن نشدهاند، اما ابعاد این جنگ فراتر از آن چیزی است که در ظاهر دیده میشود.
وی با بیان اینکه دشمن با هدف نابودی کامل ایران و از بین بردن جمهوری اسلامی وارد این جنگ شده است، افزود: برنامه دشمن این بود که پس از تسلیم ایران، کنترل منطقه را در دست بگیرد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به برخی تحلیلهای دشمن، خاطرنشان کرد: موضوعاتی مانند نفت و برخی تحولات بینالمللی و داخلی، محاسبات نادرستی را برای آنان ایجاد کرده بود.
وی ادامه داد: دشمن تصور میکرد با شهادت رهبر، انسجام کشور از بین خواهد رفت، اما این اتفاق موجب شکلگیری غیرت و انسجام بیشتر در میان مردم شد.
حضرتی با تأکید بر حضور گسترده مردم در صحنه، گفت: در این روزها همه اقشار جامعه از پیر و جوان تا زنان و مردان در میدان حضور دارند و این نشاندهنده عمق همراهی مردم با نظام است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت ثبت وقایع، اظهار کرد: مستندسازی در دوران جنگ از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این مستندات، بهترین ذخیره برای تاریخ و آیندگان خواهد بود.
قم - رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، با تأکید بر اهمیت مستندسازی وقایع جنگ، آن را بهترین ذخیره برای تاریخ عنوان کرد.
