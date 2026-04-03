قم در بدرقه فرمانده شهید حماسه آفرید؛ روایت وداعی باشکوه سپهبد موسوی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- مهدی بخشی سورکی: از نخستین دقایق پس از اقامه نماز جمعه، مسیرهای منتهی به مصلای قدس این میعادگاه نمازگزاران جمعه مملو از جمعیتی بود که آمده بودند تا آخرین سلام خود را به فرماندهای بگویند که نامش با اقتدار، ایستادگی و دفاع از عزت ایران اسلامی گره خورده بود.
از همان ابتدای مسیر، پرچمهای سیاه عزا در کنار بیرقهای سرخ و سبز، تصویری باشکوه از امتداد فرهنگ عاشورا در قلب شهر قم ساخته بود.
مردم، پیر و جوان، زن و مرد، خانوادههای معظم شهدا، طلاب، روحانیون، نیروهای مسلح و اقشار مختلف، شانه به شانه یکدیگر در مسیری ایستاده بودند که قرار بود پیکر مطهر فرمانده شهید را تا آستان نورانی بانوی کرامت بدرقه کند.
آئین رسمی تشییع پس از نماز جمعه از مصلای قدس آغاز شد، جایی که خیل عظیم مردم با چشمانی اشکبار و دلهایی سرشار از غرور و اندوه، حضور یافته بودند تا ادای دین خود را به رئیس شهید ستاد کل نیروهای مسلح و فرزند قم به نمایش بگذارند.
آیتالله اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور و عضو فقهای شورای نگهبان، نماز را بر پیکر پاک فرمانده شهید اقامه کرد.
سکوت معنوی حاکم بر فضا، زمزمههای دعا، اشکهای بیاختیار مردم و صفوف بههمپیوسته نمازگزاران، صحنهای کمنظیر از شکوه وداع با یکی از فرزندان رشید ایران اسلامی و قم مقدس را رقم زد.
پس از اقامه نماز، پیکر مطهر این فرمانده سرافراز بر دوش مردمی به حرکت درآمد که هر قدمشان رنگ بیعت با راه شهدا داشت.
مسیر تشییع از مصلای قدس تا حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یکپارچه صحنه عزاداری، مرثیه و شعار بود و مردمی که آمده بودند بگویند راه شهیدان هرگز بر زمین نخواهد ماند.
هرچه کاروان تشییع به حرم مطهر نزدیکتر میشد، بر حجم جمعیت افزوده میشد.
خیابانها مملو از عزادارانی بود که با شاخههای گل، پرچمهای عزا و تصاویر فرمانده شهید، در بدرقهای تاریخی حضور یافته بودند.
در میانه این بدرقه باشکوه، فریادهای هیهات مناالذله، حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بارها در فضای شهر طنینانداز شد، شعارهایی که نه صرفاً از سر احساس، بلکه بهمثابه پیامی روشن از سوی مردم قم به دشمنان ایران اسلامی در فضای مراسم جاری بود.
این حضور گسترده و شعارهای کوبنده، نشان میداد مردم قم، خاستگاه نهضت اسلامی، همچنان در بزنگاههای تاریخی در صف نخست دفاع از آرمانهای انقلاب و خون شهدا ایستادهاند.
پیکر مطهر فرمانده شهید در ادامه این بدرقه عظیم، تا حرم مطهر بانوی کرامت تشییع و در صحن امام هادی علیهالسلام، در جوار شهید سردار محمد سعید ایزدی معروف به حاج رمضان، به خاک سپرده شد، آرام گرفتنی که برای مردم حاضر، بیش از یک تدفین، امتداد یک عهد و میثاق با راه شهیدان بود.
شب پیش از این آئین نیز حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میزبان خیل زائران و مجاورانی بود که برای وداع با فرمانده شهید آمده بودند.
صحنها و رواقهای حرم تا پاسی از شب لبریز از جمعیتی بود که با اشک، زمزمه دعا و نگاههایی سرشار از دلتنگی، با خادم شهید بارگاه بانوی کرامت وداع کردند.
مردم وفادار قم در این وداع شبانه و تشییع باشکوه صبح جمعه در مسجد مقدس جمکران ، بار دیگر بر ادامه راه شهدا تأکید کردند و نشان دادند که خون فرماندهان شهید نهتنها خللی در اراده ملت ایجاد نمیکند، بلکه بر عزم آنان برای پاسداری از ایران اسلامی میافزاید.
آنچه در قم رقم خورد، صرفاً یک مراسم تشییع نبود، روایتی زنده از پیوند مردم با فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت بود.
از مصلای قدس تا صحن امام هادی علیهالسلام، هر گام مردم، هر اشک، هر شعار و هر نگاه، برگ دیگری بر دفتر وفاداری این شهر به فرزندان شهید ایران افزود.
سادهزیستی، مردمداری و ولایتمداری روایت نماینده سابق قم از شهید موسوی
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده سابق قم در خانه ملت در حاشیه آیین وداع و تشییع مردم قم با شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، با اشاره به بخشی از خاطرات دوران همکاری خود با این فرمانده عالیرتبه نظامی اظهار کرد: در مدتی که توفیق همکاری با ایشان در ستاد کل نیروهای مسلح فراهم شد، در جلسات متعددی در خدمتشان بودم و از نزدیک شاهد ویژگیهای برجسته شخصیتی و مدیریتی این شهید بزرگوار بودم.
وی گفت: اخلاص، ایثار، ازخودگذشتگی، خوشرویی و سعهصدر از جمله صفات بارز شهید موسوی بود که در رفتار و تصمیمگیریهای ایشان بهروشنی دیده میشد.
نماینده سابق مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از ویژگیهای مهم این فرمانده شهید، نوع برخورد کریمانه و متواضعانه با نیروها، بهویژه سربازان بود، بهگونهای که در مواجهه با ایشان هیچکس احساس فاصله با جایگاه فرماندهی نداشت و این روحیه مردمی برای بسیاری از نیروها مثالزدنی بود.
وی ادامه داد: نگاه شهید موسوی به موضوع معیشت نیروهای مسلح، نگاهی عمیق و مسئولانه بود، بهویژه در دورهای که مسئولیتهایی در ارتش داشتند و همزمان ما در مجلس حضور داشتیم، ایشان تلاشهای فراوانی برای پیگیری و رفع بخشی از مشکلات معیشتی کارکنان ارتش انجام دادند و این مسئله همواره برایشان اولویت داشت.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به حساسیت ویژه شهید موسوی نسبت به صیانت از بیتالمال بیان کرد: از ایشان ساختمانی بسیار مجلل که از فرماندهان ارتش رژیم گذشته باقی مانده بود برای محل سکونت پیشنهاد شده بود، اما نهتنها آن را برای استفاده شخصی نپذیرفت، بلکه با اصرار بر واگذاری آن، زمینه فروش ساختمان و ساخت تعداد قابل توجهی مسکن سازمانی برای کارکنان ارتش را فراهم کرد.
وی گفت: این رفتار بهخوبی نشان میداد که شهید موسوی هیچگونه گرایشی به تجمل نداشت و سادهزیستی، منش ثابت زندگی فردی و مدیریتی او بود.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حتی زمانی که پدر ایشان در بستر بیماری قرار گرفت و امکان استفاده از بهترین ظرفیتهای درمانی بیمارستان ارتش وجود داشت، شهید موسوی از بهکارگیری امکانات ویژه و خارج از روال برای خانواده خود پرهیز کرد و همین مسئله در میان اطرافیان و نیروها زبانزد شده بود.
وی افزود: ولایتمداری از دیگر ویژگیهای برجسته این شهید والامقام بود و در تمام دوران مسئولیت، التزام عملی ایشان به این اصل کاملاً مشهود بود.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به روحیه صمیمی و خوشطبع شهید موسوی گفت: ایشان در کنار جدیت مدیریتی، روحیهای گرم و صمیمی داشت و گاهی در دیدارهای دوستانه، با شوخیهای شیرین و متواضعانه، فضای جلسه را تلطیف میکرد.
وی ادامه داد: در همین مدت کوتاه مسئولیت ایشان در جایگاه ریاست ستاد کل نیز شاهد بودیم که با مدیریت دقیق و اشراف مناسب، موضوعات مختلف را بهخوبی راهبری کردند و خدمات ارزشمندی از خود به یادگار گذاشتند.
نماینده سابق مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شهید موسوی در نهایت به آرزوی دیرینه خود که همان شهادت در راه خدمت بود رسید و نام و خاطره او در میان نیروهای مسلح و مردم وفادار ایران اسلامی ماندگار خواهد ماند.
بازخوانی ویژگیهای شخصیتی شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی
ناصر آراسته در حاشیه مراسم تشییع شهیدامیر موسوی را به بازخوانی خاطراتی از ویژگیهای شخصیتی، معنوی و مدیریتی شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی پرداخت و ابعاد مختلفی از منش فرماندهی این شهید والامقام را تشریح کرد.
وی گفت: این فرمانده شهید بارها از دوران آغازین زندگی خود یاد کرده و گفته بود که از محلهای محروم در قم وارد ارتش شد و از همان نخستین روزهای خدمت، با خود عهد کرده بود هر مسئولیتی که به او واگذار میشود، همان مهمترین کار دنیا برای او باشد.
آراسته افزود: همین نگاه عمیق به مسئولیت، سبب شد شهید موسوی در هر جایگاهی با تمام توان حاضر شود و همین رویکرد، زمینهساز ارتقای مستمر او در سلسله مراتب فرماندهی و دستیابی به عالیترین مسئولیتها در ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیروهای مسلح شد.
وی در ادامه با اشاره به پیوند عمیق شهید موسوی با شهید سپهبد علی صیاد شیرازی اظهار کرد: شهید موسوی از شاگردان نزدیک و مورد توجه شهید صیاد شیرازی بود و آن شهید بزرگوار سالها قبل درباره او آیندهای روشن را پیشبینی کرده بود، پیشبینیای که بعدها با قرار گرفتن موسوی در جایگاههای عالی فرماندهی به حقیقت پیوست.
مشاور فرماندهی کل قوا سپس به روحیه تواضع این فرمانده شهید پرداخت و گفت: یکی از برجستهترین ویژگیهای شهید موسوی، ادب مثالزدنی او در برابر فرماندهان پیشکسوت بود و او همواره معتقد بود حرمت استاد و پیشکسوت باید در همه حال حفظ شود و از همین رو هرگز حاضر نبود در حضور فرماندهانی چون امیر حسنی سعدی و امیر شهبازی جلوتر از آنان حرکت کند.
وی افزود: شهید موسوی این رفتار را نه یک تعارف معمول، بلکه برخاسته از باور عمیق خود به جایگاه استاد و پیشکسوت میدانست و همواره تأکید داشت که شاگرد باید حرمت استادان خود را نگاه دارد.
آراسته در بخش دیگری از سخنان خود، خاطرهای از توکل و معنویت شهید موسوی در یکی از حوادث حساس نظامی را بازگو کرد و گفت: در جریان آتشسوزی یکی از انبارهای مهمات در شمال شرق کشور که شرایط به شدت بحرانی شده بود، شهید موسوی با توسل به امام رضا علیهالسلام از خداوند طلب یاری کرد.
وی ادامه داد: پس از آنکه آتش مهار و شرایط کنترل شد، شهید موسوی با همان روحیه اخلاص همیشگی، همه ماجرا را به عنایت حضرت امام رضا علیهالسلام نسبت داد و تصریح داشت که این اتفاق نتیجه توان فردی او نبوده است.
مشاور فرماندهی کل قوا خاطرنشان کرد: مجموعه این ویژگیها از تواضع در برابر بزرگان، اخلاص و توکل در بحرانها تا نگاه مسئولانه به مأموریتها، از شهید سپهبد موسوی شخصیتی ساخته بود که هم در میدان فرماندهی موفق بود و هم در ساحت اخلاق و معنویت، الگویی ممتاز برای نسلهای بعدی نیروهای مسلح به شمار میرفت.
