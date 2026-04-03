۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹

رئیس جمهور در پیامی شهادت همسر کمال خرازی را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی شهادت همسر دکتر خرازی در حمله ناجوانمردانه دشمنان شرور این مرز و بوم را تسلیت گفت و برای آن شهیده سعیده علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت شهادت همسر مکرمه سید کمال خرازی در حمله ناجوانمردانه دشمنان این مرز و بوم تصریح کرد: در روزهایی که میهن عزیزمان آماج تجاوزات آشکار دشمنان ددمنش و سفاک قرار گرفته است و حتی حریم خانواده خادمان این سرزمین نیز از تعرض آنان مصون نمانده، این مصیبت بار دیگر عمق مظلومیت و در عین حال، استواری ملت ایران را نمایان ساخت.

رئیس جمهور همچنین با آرزوی شفای عاجل و کامل برای دکتر خرازی افزود: اطمینان دارم جنابعالی به عنوان یکی از سرمایه های ارزشمند کشور علی‌رغم این غم جان‌گداز، با تأسی به بزرگان اسلام و انقلاب، همچون گذشته با صلابت و تعهد، در مسیر خدمت به کشور و دفاع از منافع ملی، استوار و مصمم باقی خواهید ماند.

محسن صمیمی

