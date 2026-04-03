رئیس جمهور در پیامی شهادت همسر کمال خرازی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت شهادت همسر مکرمه سید کمال خرازی در حمله ناجوانمردانه دشمنان این مرز و بوم تصریح کرد: در روزهایی که میهن عزیزمان آماج تجاوزات آشکار دشمنان ددمنش و سفاک قرار گرفته است و حتی حریم خانواده خادمان این سرزمین نیز از تعرض آنان مصون نمانده، این مصیبت بار دیگر عمق مظلومیت و در عین حال، استواری ملت ایران را نمایان ساخت.

رئیس جمهور همچنین با آرزوی شفای عاجل و کامل برای دکتر خرازی افزود: اطمینان دارم جنابعالی به عنوان یکی از سرمایه های ارزشمند کشور علی‌رغم این غم جان‌گداز، با تأسی به بزرگان اسلام و انقلاب، همچون گذشته با صلابت و تعهد، در مسیر خدمت به کشور و دفاع از منافع ملی، استوار و مصمم باقی خواهید ماند.