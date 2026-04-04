واکنش البرادعی به ترور رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البرادعی مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیامی به تلاش متجاوزان برای ترور سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد و تاکید کرد که جنگ طلبان علاقه‌ای به صلح ندارند.

وی در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: سوءقصد به جان آقای خرازی که من او را به عنوان یک سیاستمدار و دیپلمات اصلاح‌طلب به خوبی می‌شناسم، گواه دیگری است بر اینکه این افراد جنگ‌طلبانی هستند که به صلح علاقه‌ای ندارند، بلکه به دنبال یک هژمونی واهی هستند.

۱۲ فروردین ماه سال جاری (۱۴۰۵) منزل مسکونی سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران مورد تهاجم هواپیماهای دشمنان آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفت که بر اثر این بمباران همسر ایشان به درجه رفیع شهادت رسید و خرازی نیز مجروح و در بیمارستان بستری شده است.