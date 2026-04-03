محمدی: آمریکا تاوان حمله به حسینیه اعظم زنجان را خواهد دید

ثی در واکنش به حمله هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا به مسجد حسینیه زنجان، گفت:حمله ددمنشانه دشمن به خاک مقدس ایران، مراکز علمی، فرهنگی، دانشگاهی، مدارس، مساجد، منازل مسکونی، بویژه حسینیه اعظم زنجان ‌که ملجاء شیفتگان امام حسین علیه‌السلام است دشمن را نابود خواهد کرد.

نماینده مردم «زنجان و طارم» در مجلس افزود: دشمن با امام حسین (ع) طرف است. با امام حسینی که ملت ایران علم دار ایشان هستند و مردم مسلمان جهان و آزادیخواهان جهان عاشق ایشان و مکتبشان هستند.

وی ادامه داد: هرکس از هر طبقه‌ای به ضدیت با امام حسین علیه السلام برخواست، کیفر گناهانش از همین دنیا آغاز می شود. علاوه بر آن، از امام زین العابدین علیه السلام ضمن روایتی مفصّل در تبیین فضیلت کربلا و زیارت امام حسین علیه السلام آمده است که خداوند متعال می فرماید : «وَ عِزَّتی وَ جَلالی، لَاُعَذِّبَنَّ مَن وَتَرَ رَسولی وَصَفِیی، وَ انتَهَک حُرمَتَهُ، وَ قَتَلَ عِترَتَهُ، وَ نَبَذَ عَهدَهُ، وَ ظَلَمَ أهلَ بَیتِهِ، عَذاباً لا اُعَذِّبُهُ أحَداً مِنَ العالَمینَ» به عزّت و جلالم سوگند که هر کس به فرستاده و برگزیده ام ستم ورزد و حرمتش را بشکند و خاندانش را بکشد و پیمانش را نادیده بگیرد و به خانواده اش ستم روا دارد، او را عذابی می دهم که اَحَدی از جهانیان را چنان عذابی نکرده باشم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین عبرت های تاریخی زیادی وجود دارد و دشمنان ما از تاریخ ما آگاه نیستند؛ هرکس از هر طبقه‌ای به ضدیت با امام حسین علیه السلام برخواست، کیفر معاصی‌اش از همین دنیا آغاز می شود. علاوه بر آن، امیرالمومنین می‌فرمایند: چه بسیارند عبرت‌ها و چه اندک اند عبرت گیرندگان (حکمت۲۱۷ نهج البلاغه). «یل یاتار طوفان یاتار، یاتماز حسینین پرچمی».