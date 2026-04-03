به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام مهم آیت‌الله‌ عبدالله جوادی‌آملی خطاب به حوزویان به شرح زیر است:



بسمه‌ تعالی

حضور گرامی اساتید و فضلای حاضر در مباحث حوزوی



بعد از سلام و تحیت و آرزوی ظفرمندی و غلبه سلحشوران و دریادلان جبهه حق علیه باطل؛ اکنون که به فضل الهی مظاهر اراده الهی در فتح و نصر لشگر الهی و خذلان و خواری استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌المللی آشکارا گردیده، شایسته است همه افراد در این پویش همگانی‌ حضور به‌هم رسانده و هر شخصی خصوصاً روحانیت معظم در جهت انجام رسالات الهی خویش موثرتر باشند!



از این‌رو مباحثات متأثر از این حرکت الهی بوده و تا اطلاع ثانوی این نظر مورد توجه است.



مزید توفیقات و پیروزی امت و نظام اسلامی را از خداوند خواستاریم.



عبدالله جوادی‌آملی

۱۴ فروردین ۱۴۰۵



گفتنی است دروس استاد جوادی آملی تا اطلاع ثانوی تعطیل است.