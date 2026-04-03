فرماندار الیگودرز: ۱۳ شهید در جنگ رمضان تقدیم وطن و انقلاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اداوی، شامگاه جمعه در برنامه شبانگاهی «بهار ایستادگی» از شبکه لرستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و شهدای انقلاب اسلامی، به تشریح وضعیت شهرستان در ایام جنگ اخیر پرداخت.

حضور ۳۵ شب متوالی مردم الیگودرز در خیابان‌ها

فرماندار الیگودرز با اشاره به حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه، اظهار داشت: در ۳۵ شب گذشته، مردم الیگودرز همگام با مردم سراسر کشور در خیابان‌ها حضور داشتند و پیوند خود با انقلاب و آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: در جنگ تحمیلی اخیر، حضور مردم در خیابان‌ها بدون تعطیلی بسیار اثرگذار و قابل تقدیر است.

تمهیدات از پیش اندیشیده شده برای جنگ احتمالی

اداوی با اشاره به تمهیدات از پیش اندیشیده شده برای جنگ احتمالی پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: بر اساس دستور مقام عالی اجرایی استان و تشکیل جلسات مکرر و متعدد در سطح شهرستان، بویژه در حوزه اقتصاد و تأمین کالای اساسی، هیچ گونه کمبودی در بازار وجود ندارد و کالای با کیفیت و گشت‌های متعدد در سطح بازار شهرستان در جریان است.

افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف آرد به دلیل حضور مسافران

فرماندار الیگودرز با اشاره به مهمانپذیر بودن این شهرستان اظهار داشت: تأمین نان به عنوان یکی از کالاهای اساسی در چند روز اول جنگ به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت، زیرا سرانه مصرفی آرد در سطح شهرستان حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد نسبت به معمول افزایش پیدا کرده بود که به دلیل حضور سایر هموطنان در شرایط جنگی بود.

ذخیره آرد کافی است؛ جای نگرانی نیست

اداوی یادآور شد: در این راستا برای تأمین نان مردم، آرد نانوایی‌ها تأمین و نانوایی‌ها به صورت کشیک نیز فعالیت داشتند.

وی گفت: با توجه به اینکه ۴۰ درصد تأمین آردهای استان لرستان مربوط به کارخانه‌های شهرستان است، با انجام شیفت‌های مازاد هیچ گونه کمبود یا مشکلی در زمینه تأمین آرد وجود ندارد، ذخیره آرد به اندازه کافی است و جای نگرانی در این زمینه نیست.

فرماندار الیگودرز افزود: در بحث جایگاه‌های سوخت، شاید یکی دو روز اول، سه الی چهار برابر میانگین روزانه شهرستان مصرف سوخت داشتیم که این موضوع نیز مرتفع شد.

فعالیت دو بیمارستان با آمادگی کامل

اداوی ادامه داد: در حال حاضر دو بیمارستان شهرستان با آمادگی کامل فعالیت دارند و مکان‌هایی برای مواقع بحرانی نیز تجهیز کرده‌ایم و امکان ایجاد بیمارستان صحرایی در صورت نیاز در دستور کار قرار دارد.

اسکان اضطراری در پنج نقطه و آمادگی بانک اطلاعات ماشین‌آلات سنگین

فرماندار الیگودرز افزود: اسکان اضطراری در پنج نقطه نیز انجام شده و با توجه به مجازی بودن مدارس تا ۲۸ فروردین، امکان اسکان وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین بانک اطلاعات ماشین‌آلات سنگین از جمله ماشین‌های آتش‌نشانی، اورژانس و ... نیز تهیه شده تا در مواقع ضروری آمادگی کامل داشته باشند.

حماسه‌آفرینی مردم در انتخابات ۱۱ اردیبهشت

فرماندار الیگودرز در بخش دیگری از سخنانش به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت ماه جاری اشاره و اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور، با حضور گسترده مردم حماسه دیگری در ۱۱ اردیبهشت رقم می‌خورد و بر این اساس آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات طی جدول زمان‌بندی شده داریم.

آمار داوطلبان و تأیید صلاحیت‌شدگان شوراهای شهر

اداوی افزود: در زمینه انتخابات شورای شهر در پنج شهر شهرستان الیگودرز، ۱۶۹ داوطلب ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۴۷ نفر تأیید صلاحیت شده‌اند.

وی توضیح داد: ۸۴ نفر در الیگودرز، ۳۰ نفر در شول آباد، ۱۵ نفر در تیتکان و بزنوید، ۱۱ نفر در چمن سلطان و ۷ نفر در شاپورآباد تأیید صلاحیت شدند.

برگزاری انتخابات در ۷۲ صندوق اخذ رأی

وی تصریح کرد: انتخابات شورای شهر در ۷۲ صندوق اخذ رأی شامل ۷۱ صندوق ثابت و یک صندوق سیار برگزار می‌شود.

رشد ۲۹ درصدی داوطلبان شوراهای روستا

فرماندار الیگودرز گفت: در زمینه انتخابات شوراهای روستا نیز هزار و ۱۵ نفر داوطلب ثبت نام کرده‌اند که در حال بررسی صلاحیت هستند.

وی توضیح داد: در این زمینه نسبت به دوره ششم رشد ۲۹ درصدی داشته‌ایم و انتخابات در ۲۰۸ روستا برگزار می‌گردد.

۱۳ شهید والامقام تقدیم انقلاب شد

اداوی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ سوم تحمیلی و به ویژه شهدای شهرستان الیگودرز گفت: در این جنگ، الیگودرز ۱۳ شهید والامقام تقدیم انقلاب کرده است که نام و یادشان برای همیشه در تاریخ این دیار ماندگار خواهد بود.

وی اسامی شهدای والامقام شهرستان الیگودرز در جنگ رمضان را شامل شهید حسین جهانگیری، شهید سید ابراهیم موسویان، شهید سجاد احمدی، شهید امیرحسین کریمی، شهید صدرا بهمنی، شهید محمد جعفر بیات، شهید روح الله سرلک، شهید مرتضی محبی، شهید محمدصادق رمضانی، شهید آرش احمدی، شهید محمد سرلک، شهید نبی احمدی و شهید مهدی رجبی اعلام کرد.

فرماندار الیگودرز گفت: این شهدای عزیز بر اثر حملات دشمن جنایتکار آمریکایی-صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.