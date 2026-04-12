توزیع ۴۰ میلیون لیتر سوخت بین ماشین آلات کشاورزی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر راستا صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در فصل بهار امسال ۴۰ میلیون لیتر سوخت میان بهره‌برداران و ماشین‌آلات کشاورزی استان توزیع شده و فرآیند تأمین سوخت تراکتورها به‌صورت فصلی، سه‌ماهه و با امکان تخصیص سهمیه مازاد انجام می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت ۳۵ هزار دستگاه تراکتور و ۲ هزار و ۴۰۰ کمباین بومی و مهاجر در استان، بیان کرد: تخصیص سوخت برای تجهیزات کشاورزی بر اساس سازوکار فصلی و در بازه‌های مشخص انجام می‌گیرد و در صورت نیاز کشاورزان، سهمیه مازاد نیز در میانه فصل قابل دریافت است.

رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه ثبت‌نام بهره‌برداران برای دریافت سهمیه سوخت فصل بهار از ۲۰ اسفند آغاز شده، افزود: سهمیه سوخت هر دستگاه تراکتور بر مبنای تعداد سیلندر و نوع مصرف تعیین می‌شود و کشاورزان باید اطلاعات خود را در سامانه «سدف» ثبت کنند تا پس از بررسی و تأیید در جهاد کشاورزی، سهمیه آنها تخصیص یابد.

وی ادامه داد: پس از تکمیل ثبت‌نام، فعالیت تراکتور در بخش کشاورزی توسط کارشناس جهاد کشاورزی تأیید می‌شود و بهره‌بردارانی که به‌عنوان کشاورز حرفه‌ای شناخته شوند، امکان دریافت سهمیه مازاد را خواهند داشت.

راستا با اشاره به سطح بالای نیاز استان به سوخت در فصل‌های کاری گفت: سهمیه سالانه سوخت استان ۱۰۶ میلیون لیتر تعیین شده که بیشترین میزان مصرف مربوط به فصل بهار است؛ زیرا اصلی‌ترین عملیات زراعی مانند شخم، آماده‌سازی مزارع و کشت در این دوره انجام می‌شود.

وی افزود: به‌منظور تأمین نیازهای فصل برداشت نیز حدود ۲۰ میلیون لیتر سوخت برای کمباین‌ها اختصاص یافته تا عملیات برداشت محصولات بدون وقفه و با کمترین چالش پیش برود.

رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی استان همدان با تاکید بر ظرفیت بالای همدان در برداشت مکانیزه، اعلام کرد: هم‌اکنون یک هزار و ۸۰۰ کمباین بومی در استان فعال هستند و هر سال حدود ۶۰۰ کمباین مهاجر نیز از استان‌های دیگر برای انجام عملیات برداشت وارد همدان می‌شوند که تعداد آنها بسته به سطح زیر کشت و نوع محصولات متغیر است.

وی حضور کمباین‌های مهاجر را عامل مؤثری در کاهش ضایعات و تسریع برداشت دانست و افزود: مدیریت صحیح سوخت و برنامه‌ریزی دقیق در تخصیص سهمیه سبب شده عملیات کشت و برداشت در استان بدون وقفه و با حداقل مشکل انجام شود.

راستا در پایان تأکید کرد: تأمین به‌موقع سوخت نقش اساسی در استمرار فعالیت‌های زراعی دارد و جهاد کشاورزی با مدیریت دقیق سهمیه‌ها تلاش می‌کند نیاز کشاورزان را در فصل‌های مختلف سال به‌طور کامل پوشش دهد.