۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۸

روز سیاه نیروی هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی در آسمان ایران

روز سیاه نیروی هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی در آسمان ایران

مجموعه ای از انواع هواگردهای متخاصم در تور مدافعان آسمان کشور افتادند و به این ترتیب روز سیاهی برای نیروی هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی رقم خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دقایقی پیش بیانیه ای درباره سرنگونی جنگنده ها و بالگردهای دشمن آمریکایی-صهیونی منتشر کرد.

مدافعان آسمان ایران در یک نبرد ماندگار با سرنگونی ۱ جنگنده و ۵ هواگرد روز سیاهی را برای نیروی هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی در آسمان ایران رقم زدند.

رزمندگان پدافند هوافضای سپاه پاسداران، موفق شدند ۲ فروند موشک کروز در آسمان خمین و زنجان، ۲ پهپاد تهاجمی ام‌کیو-۹ در آسمان اصفهان و یک پهپاد هرمس در آسمان بوشهر را توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان ایران شکار و منهدم سازند.

پدافند هوافضای سپاه پاسداران نیز یک جنگنده پیشرفته دشمن متجاوز را در مرکز ایران با موفقیت منهدم ساختند.

با تداوم پایش مبتکرانه، پایدار و دقیق دلاورمردان پدافند هوایی ایران، آسمان ایران بیش از پیش برای جنگنده‌های دشمن متجاوز ناامن خواهد شد.

    IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      تشکر وعالی بود

