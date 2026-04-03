به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رزمندگان نیروی دریایی و هوافضای سپاه پاسداران از صبح روز جمعه در موج نود و دوم عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یا صاحب‌الزمان ادرکنی» و تقدیم به شهدای محراب، در چند تهاجم ترکیبی و برق آسا سیستم های راداری و تجهیزات شناوری تروریست های آمریکایی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین را با موشکهای بالستیک و پهپاد های تهاجمی درهم کوبیدند.

در اولین بخش این عملیات دریایی، محل تجمع شناورهای آب- خاکی( LCU ) امریکایی ها در بندر "الشویخ" با استفاده از موشک های بالستیک در هم کوبیده شد.

رادار هشدار اولیه هوایی برد بلند و سه بعدی "AR- 327" مستقر در سایت راداری "جبل الدخان" بحرین در مرحله دیگر با یک تهاجم پهپادی مورد اصابت و انهدام قرار گرفت.

رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در سحرگاه روز جمعه و در ادامه حملات شب گذشته نیز با شلیک موفق دو موشک بالستیک، پایگاه هوایی رامات دیوید، میزبان اسکادران‌های جنگنده‌های F-16 اسرائیلی در جنوب شرق حیفا را، درهم کوبیدند.

در بخش دیگر عملیات تهاجمی و موشکی هوافضای سپاه و در راستای تاکتیک آتش به آتش و استمرار شلیک نیز با شلیک موشکهای چند کلاهکه خرمشهر ۴ بیش از ۵۰ نقطه در قلب تل آویو و سرزمین‌های اشغالی مورد هدف مؤثر قرار گرفتند.

دومین فروند از جنگنده متجاوز فوق پیشرفته F35 آمریکایی نیز در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند هوافضای سپاه نیز مورد هدف و به طور کامل منهدم شد. جنگنده فوق از اسکادران (LAKEN-HEATH) می باشد. این دومین جنگنده متجاوز به آسمان ایران در ۱۲ ساعت گذشته است که توسط پدافند سپاه منهدم می‌شود.

حملات هدفمند و فراگیر در این موج ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی به سمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید.