  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

هدف‌گیری سیستم های راداری و تجهیزات شناوری آمریکا در منطقه

سیستم های راداری و تجهیزات شناوری تروریست های آمریکایی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین در موج ۹۲ هدف قرار گرفته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رزمندگان نیروی دریایی و هوافضای سپاه پاسداران از صبح روز جمعه در موج نود و دوم عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یا صاحب‌الزمان ادرکنی» و تقدیم به شهدای محراب، در چند تهاجم ترکیبی و برق آسا سیستم های راداری و تجهیزات شناوری تروریست های آمریکایی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین را با موشکهای بالستیک و پهپاد های تهاجمی درهم کوبیدند.

در اولین بخش این عملیات دریایی، محل تجمع شناورهای آب- خاکی( LCU ) امریکایی ها در بندر "الشویخ" با استفاده از موشک های بالستیک در هم کوبیده شد.

رادار هشدار اولیه هوایی برد بلند و سه بعدی "AR- 327" مستقر در سایت راداری "جبل الدخان" بحرین در مرحله دیگر با یک تهاجم پهپادی مورد اصابت و انهدام قرار گرفت.

رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در سحرگاه روز جمعه و در ادامه حملات شب گذشته نیز با شلیک موفق دو موشک بالستیک، پایگاه هوایی رامات دیوید، میزبان اسکادران‌های جنگنده‌های F-16 اسرائیلی در جنوب شرق حیفا را، درهم کوبیدند.

در بخش دیگر عملیات تهاجمی و موشکی هوافضای سپاه و در راستای تاکتیک آتش به آتش و استمرار شلیک نیز با شلیک موشکهای چند کلاهکه خرمشهر ۴ بیش از ۵۰ نقطه در قلب تل آویو و سرزمین‌های اشغالی مورد هدف مؤثر قرار گرفتند.

دومین فروند از جنگنده متجاوز فوق پیشرفته F35 آمریکایی نیز در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند هوافضای سپاه نیز مورد هدف و به طور کامل منهدم شد. جنگنده فوق از اسکادران (LAKEN-HEATH) می باشد. این دومین جنگنده متجاوز به آسمان ایران در ۱۲ ساعت گذشته است که توسط پدافند سپاه منهدم می‌شود.

حملات هدفمند و فراگیر در این موج ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی به سمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید.

کد مطلب 6790330
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      تأسیسات برق و آب کویت هدف قرار گرفت وزارت برق کویت اعلام کرد یک ایستگاه تولید برق و نمک‌زدایی آب در حمله ایران هدف قرار گرفته است.
    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ما در مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز می‌شویم هر تجاوزی با واکنش سخت ایران مواجه خواهد شد اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
    • IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      انهدام دومین فروند از جنگنده اف۳۵ در آسمان ایران؛ دومین فروند از جنگنده فوق پیشرفته اف سی و پنج آمریکایی در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه منهدم شد.
    • IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ایران آتش‌بس را نمی‌پذیرد | مذاکره از سال 1392 الی اسفند ماه سال 1404 با آمریکا بی‌نتیجه بوده است
    • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      جنگ ایران ناتو را از هم پاشاند/ اروپا به سمت ارتش مستقل می‌رود

