آمریکا و رژیم صهیونی همچنان زیر ضربات کوبنده ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اطلاعیه جدید این قرارگاه را قرائت کرد.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به دنبال ادعاهای دروغین رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر نابودی کامل پدافند هوایی ایران، یک فروند جنگنده متخاصم آمریکا در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. این جنگنده به طور کامل متلاشی شده و جستجوهای بیشتر ادامه دارد.

رزمندگان نیروی هوافضای سپاه، همگام با رزمندگان دلیر یمن در موج ۹۱ یکم عملیات بعدی صادق ۴ با رمز مقدس «یا اباعبدالله الحسین علیه السلام»، در یک اقدام مشترک، مراکز استقرار نیروها و شرکت‌های صنعتی نظامی پشتیبان ارتش رژیم صهیونیستی در غرب تل‌آویو و بندر ایلات را با موشک‌های دوربرد منهدم کردند.

نیروی دریایی سپاه در ادامه این موج، اهداف نظامی و زیرساختی متعلق به تروریست‌های آمریکایی-صهیونی در جنوب خلیج فارس را با انبوهی از موشک‌های بالستیک و کروز و پهپادهای انهدامی مورد حمله شدید قرار داد. در مرحله دوم این موج، محل تجمع مخفی مهندسین پرواز و خلبانان جنگنده‌های آمریکایی در خارج از پایگاه‌های دشمن در امارات، با استفاده از موشک‌های بالستیک مورد اصابت دقیق قرار گرفت و تلفات قابل توجهی به آنها وارد شد.

با توجه به اقدامات تروریستی دشمن جنایتکار و ترور شهروندان جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های جاسوسی فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی که از ارکان عملیات تروریستی دشمن هستند، مطابق هشدارهای پیشین هدف قرار گرفتند. در این حملات، زیرساخت‌های فضایی ابری شرکت آمریکایی آمازون و همزمان زیرساخت‌های شرکت آمریکایی اوراکل مستقر در امارات مورد اصابت قرار گرفتند.

رزمندگان نیروی دریایی و هوافضای سپاه پاسداران از صبح روز جاری در موج نود و دوم عملیات بعدی صادق ۴ با رمز «صاحب الزمان ادرکنی»، در چند تهاجم ترکیبی، سامانه‌های راداری و تجهیزات شناوری تروریست‌های آمریکایی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را با موشک‌های بالستیک و پهپادهای تهاجمی در هم کوبیدند.

در اولین بخش این عملیات، محل تجمع شناورهای آبخاکی آمریکایی‌ها در بندر اشخ با استفاده از موشک‌های بالستیک در هم کوبیده شد. در بخش دیگر، رادار هشدار اولیه برد بلند ای آر سی ۲۷ مستقر در سایت راداری جبل الدخان بحرین با یک تهاجم پهپادی مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. در ادامه این حملات، با شلیک موفق موشک بالستیک، پایگاه هوایی راد دیوید در جنوب شرق حیفا هدف قرار گرفت.

در بخش دیگر تهاجم موشکی هوافضای سپاه و در راستای تاکتیک استمرار پرتاب‌ها، با شلیک موشک‌های چندکلاهکی خرمشهر، بیش از ۵۰ نقطه در قلب تل‌آویو و سرزمین‌های اشغالی نیز مورد هدف مؤثر قرار گرفتند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اقدامات ارتش آمریکا در حمله به زیرساخت‌های کشور، از بامداد امروز انبار تجهیزاتی و اماکن اسکان تروریست‌های آمریکایی در اردن، محل استقرار زرهی آمریکا در حریف جان کویت، و بزرگ‌ترین کارخانه آلومینیوم بحرین را آماج حملات پهپادی خود قرار داد.

مدافعان آسمان کشورمان در ارتش و سپاه، چند فروند موشک کروز را در مناطق مرکزی و غربی و دو فروند پهپاد تهاجمی را در مناطق جنوبی کشور سرنگون کردند. همچنین یک جنگنده پیشرفته دشمن در جنوب جزیره قشم مورد اصابت قرار گرفت و در فاصله بین جزیره هنگام و قشم سقوط کرد و در اعماق آب‌های خلیج همیشه فارس فرو رفت.

و من نصر الا من عندالله العزیز الحکیم.