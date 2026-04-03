۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۵۰

رسانه آمریکایی: تعدادی از خدمه بالگرد آمریکایی زخمی شدند

یک رسانه آمریکایی از زخمی شدن شماری از خدمه بالگردهایی خبر داد که در آسمان ایران هدف حمله قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، کانال «سی‌بی‌اس نیوز» آمریکا ابعاد جدیدی از حادثه برای بالگرد ارتش این کشور را فاش کرد.

منابع خبری گزارش دادند که در پی آتش گشوده شده به سوی یکی از بالگردهایی که برای نجات خلبان هواپیمای اف-15 آمریکا آمریکایی اعزام شده بود و روز جمعه در منطقه حضور داشت، تعدادی از خدمه و پرسنل این بالگرد زخمی شدند.

این بالگرد که در حال انجام عملیات جست‌وجو در ارتباط با حادثه جنگنده اف-۱۵ بود، هدف قرار گرفته و بر اساس گزارش‌های جدید، این حمله منجر به جراحت برخی از خدمه آن شده است.

از سوی دیگر، خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا اعلام کرد که وزارت جنگ این کشور (پنتاگون) عملاً از محل مفقود شدن خلبان دوم جنگنده اف -15 که سرنگون شد، اطلاعی ندارد.

براساس این گزارش، پنتاگون به کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان اطلاع داد که پس از سرنگونی جنگنده، وضعیت دومین نظامی مفقود شده همچنان نامشخص است.

    • IR ۰۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      هلی کوپتر مثل هواپیمانیست که زخمی بشی اجکت کنی بیرون بپری یا سالم می مونی یاکشته می شی اینکه می گن بالگرد نابودشان سرنشین هازخمی باورش سخته
    • محمد IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      چرا با دوش پرتاب این متجاوزین در این ارتفاع کم رو نمیزنید!؟ حتی با آر پی جی

