۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۸

دومین بالگرد آمریکایی نیز در آسمان ایران هدف قرار گرفته شد

دومین بالگرد آمریکایی نیز در آسمان ایران هدف قرار گرفته شد

یک رسانه آمریکایی از هدف قرار گرفتن بالگرد دوم آمریکا در ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه ان‌بی‌سی به‌نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ۲ بالگرد آمریکایی که در عملیات جست‌وجو و نجات خلبانان جنگنده اف-۱۵ آمریکا شرکت داشتند، هدف آتش‌ ایران قرار گرفتند.

در این گزارش ادعا شده خدمه این بالگرد در سلامت هستند.

این چهارمین پرنده ای است که در چند ساعت اخیر توسط پدافند هوایی هدف قرار گرفته شده است.

دقایقی پیش نیز اعلام شد که نخستین بالگرد آمریکایی هدف قرار گرفته شده است.

در همین راستا، رسانه آمریکایی «نیوزماکس» به نقل از منابع نظامی این کشور از وقوع حادثه برای یک بالگرد ارتش ایالات متحده خبر داد.

بر اساس این گزارش، یک فروند بالگرد «بلک‌هاوک» آمریکایی در حین عملیات جست‌وجو برای یافتن خلبانان جنگنده «اف-۱۵» هدف قرار گرفته و آسیب دیده است.

نیوزماکس به نقل از این منابع مدعی شد که این بالگرد پس از آسیب دیدن، موفق شد از حریم هوایی ایران خارج شده و در منطقه‌ای امن به سلامت فرود بیاید. هنوز جزئیات بیشتری از نحوه و میزان آسیب‌دیدگی این بالگرد منتشر نشده است.

ساعاتی پیش نیز نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی اعلام کرد که امروز جمعه هم‌زمان با هدف قرارگرفتن جنگنده اف‌۱۵ در آسمان ایران، هواپیمای جنگی A10 نیز در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد.

به ادعای نیویورک‌تایمز خلبان این هواپیما نجات پیدا کرده است.

    • IR ۰۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      این بالگردهای سلیمانی را ترور کردند باید هر دو بالگرد را میزدند تا منفجر شوند این بالگردها بد جور جنایت میکنند حتی از هواپیما ها بیشتر مردم را میزنند حتی ورود یک بالگرد به خاک ایران بسیار خطر ناک است البته حریف تفنگ برنو عشایر نخواهند شد ملاک دوشان را میزنند یا در پیشانی راننده یک تیر خلاص میزنند و تمام

