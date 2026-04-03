دومین بالگرد آمریکایی نیز در آسمان ایران هدف قرار گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه ان‌بی‌سی به‌نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ۲ بالگرد آمریکایی که در عملیات جست‌وجو و نجات خلبانان جنگنده اف-۱۵ آمریکا شرکت داشتند، هدف آتش‌ ایران قرار گرفتند.

در این گزارش ادعا شده خدمه این بالگرد در سلامت هستند.

این چهارمین پرنده ای است که در چند ساعت اخیر توسط پدافند هوایی هدف قرار گرفته شده است.

دقایقی پیش نیز اعلام شد که نخستین بالگرد آمریکایی هدف قرار گرفته شده است.

در همین راستا، رسانه آمریکایی «نیوزماکس» به نقل از منابع نظامی این کشور از وقوع حادثه برای یک بالگرد ارتش ایالات متحده خبر داد.

بر اساس این گزارش، یک فروند بالگرد «بلک‌هاوک» آمریکایی در حین عملیات جست‌وجو برای یافتن خلبانان جنگنده «اف-۱۵» هدف قرار گرفته و آسیب دیده است.

نیوزماکس به نقل از این منابع مدعی شد که این بالگرد پس از آسیب دیدن، موفق شد از حریم هوایی ایران خارج شده و در منطقه‌ای امن به سلامت فرود بیاید. هنوز جزئیات بیشتری از نحوه و میزان آسیب‌دیدگی این بالگرد منتشر نشده است.

ساعاتی پیش نیز نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی اعلام کرد که امروز جمعه هم‌زمان با هدف قرارگرفتن جنگنده اف‌۱۵ در آسمان ایران، هواپیمای جنگی A10 نیز در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد.

به ادعای نیویورک‌تایمز خلبان این هواپیما نجات پیدا کرده است.